​VIDEO Barcelona vs Eibar 5-0 / Lionel Messi a înscris patru goluri

Lionel Messi a fost eroul Barcelonei în meciul câștigat acasă, scor 5-0, în fața celor de la Eibar. Catalanii au revenit pe prima poziție în clasament, însă rivala Real Madrid nu a jucat încă în etapa a 25-a.

Mai au loc în această etapă:

Real Sociedad vs Valencia

Levante vs Real Madrid

Osasuna vs Granada

Alaves vs Athletic Bilbao

Valladolid vs Espanyol

Getafe vs Sevilla

Atletico Madrid vs Villarreal

Clasament LaLiga:

1. Barcelona 25 meciuri (62-29 golaveraj) 55 puncte

2. Real Madrid 24 (46-16) 53

3. Getafe 24 (36-22) 42

4. Atletico Madrid 24 (25-17) 40

5. Sevilla 24 (31-25) 40

6. Villarreal 24 (42-32) 38

7. Valencia 24 (35-34) 38

8. Real Sociedad 23 (39-31) 37 etc.

⚽️ Barça moves past Real Madrid as the team with the most goals in @LaLigaEN history! \uD83D\uDCAA\uD83D\uDCC8 pic.twitter.com/lmTPryjY0I