​VIDEO Bayern Munchen vs Paderborn 3-2 / Liderul câștigă în minutul 88

Bundesliga

Gnabry a deschis scorul ('25), Srbeny a egalat ('44) pentru oaspeți, însă Lewandowski părea să înscrie golul decisiv ('70). Michel a fost aproape de producerea surprizei ('75), dar golgheterul polonez a reușit dubla ('88).Pentru Bayern urmează meciul cu Chelsea din optimile Champions League. Partida va avea loc marți, de la ora 22:00.Mai au loc în etapa a 23-a din Bundesliga:16:30 Bremen vs Dortmund16:30 Freiburg vs Dusseldorf16:30 Hertha vs Koln16:30 Monchengladbach vs Hoffenheim19:30 Schalke vs RB Leipzig16:30 Leverkusen vs Augsburg19:00 Wolfsburg vs Mainz21:30 Frankfurt vs Union Berlin1. Bayern Munchen 23 meciuri (65-26) 49 puncte2. RB Leipzig 22 (56-25) 453. Dortmund 22 (63-32) 424. Monchengladbach 21 (42-24) 425. Leverkusen 22 (38-29) 406. Schalke 22 (32-27) 36.....18. Paderborn 23 (29-50) 16