VIDEO Ianis Hagi, nominalizat la titlul de jucătorul săptămânii în Europa League

Ianis Hagi a fost nominalizat, vineri, pe site-ul UEFA, la titlul de jucătorul săptămânii în Europa League, după ce a contribuit cu două goluri la victoria obținută de Glasgow Rangers în fața celor de la Braga, scor 3-2, în turul 16-imilor Europa League.



Ianis Hagi a marcat primul gol în minutul 67, cu un șut cu stângul din interiorul careului. Tot el a înscris golul victoriei, în minutul 82, după o lovitură liberă executată perfect de la aproxiamtiv 25 de metri. Pentru Rangers a mai înscris Aribo, în minutul 75.

Braga a condus cu 2-0 grație golurilor marcate de Fransergio 11' și Ruiz 59'.

Rezumatul meciului Rangers vs Braga.

