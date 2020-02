Steven Gerrard, fascinat de evoluția lui Ianis Hagi: "Este un talent remarcabil"

"Ianis Hagi este un talent remarcabil şi această scenă a fost făcută pentru el. Era multă presiune pe el, tatăl lui a fost în public în această seară pentru prima dată pe Ibrox. Are spirit de luptă în el. Nu este numai talent, este luptă. Vrea să câştige.







El a fost cel care a adus magia şi scânteia care ne-au readus în joc. Primul gol a fost extraordinar, pătrunderea în interior şi şutul cu piciorul stâng, pe care îl credeam că este cel slab al lui, dar încă nu sunt sigur, a fost o remarcabiă finalizare.







Apoi să ai îndrăzneală să încerci al doilea de la peste 25 de metri, să ai încredere. Am avut un pic de noroc, dar uneori în acest meci trebuie să-ţi faci singur norocul şi el cu siguranţă a meritat asta", a declarat Gerrard, potrivit Daily Record, citat de News.ro.





Tatăl lui Ianis a fost aici şi sunt sigur că a fost foarte mândru de performanţa fiului său





"A fost o seară fantastică! Ne-am redescoperit şi am demonstrat de ce suntem în stare. Am arătat un caracter incredibil cu Braga în repriza secundă, am reuşit o performanţă fantastică! Nu am renunţat niciodată şi am fost inspirat cu schimbările pe care le-am făcut. Am fost foarte bine organizaţi, am fost compacţi şi am alergat foarte mult. Tatăl lui Ianis a fost aici în această seară şi sunt sigur că a fost foarte mândru de performanţa fiului său", a mai spus antrenorul lui Rangers, potrivit Mediafax.





Ianis Hagi a contribuit decisiv la victoria obţinută de Glasgow Rangers, joi seară, pe teren propriu, scor 3-2, în faţa formaţiei Sporting Braga, după ce oaspeţii au condus cu 2-0.





Ianis Hagi a înscris două goluri, în minutele 67 şi 82. Pentru învingători a marcat şi Ayodele-Aribo ’75, iar Braga a punctat prin Fransergio ’11 şi Ruiz ’59.





Returul va avea loc pe 26 februarie, pe Estádio Municipal de Braga.