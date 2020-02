Europa League: Victorii pentru Inter, Bayer Leverkusen, AS Roma și Arsenal; Ajax, învinsă de Getafe (Rezultatele serii)

Joi au avut loc duelurile din prima manșă a 16-imilor Europa League. Inter Milano s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la Ludogorets, în timp ce Arsenal a câștigat la limită (1-0) în deplasarea din Grecia cu Olympiacos Pireu. Echipe precum Bayer Leverkusen, AS Roma, Eintracht Frankfurt, Wolfsburg sau Wolves au obținut victorii în meciurile jucate pe teren propriu. Ajax, semifinalistă la ediția de anul trecut din Champions League, a fost învinsă de Getafe, în deplasare, scor 2-0.



Rezultatele înregistrate în prima manșă a 16-imilor Europa League:

Au marcat: Ianis Hagi 67', 82', Aribo 75' / Fransergio 11', Ruiz 59'

Partidele retur se vor juca pe 27 februarie.

