Lionel Messi și viitorul său pe Camp Nou: "Am avut de multe ori posibilitatea să plec de la FC Barcelona"

Starul argentinian Lionel Messi rămâne devotat clubului FC Barcelona, la care doreşte să îşi încheie cariera de fotbalist profesionist, după cum a dezvăluit într-un interviu acordat cotidianului El Mundo Deportivo.

"Iubesc Barcelona, chiar dacă îmi lipseşte foarte mult Rosario (oraşul său natal - n.red.). Aceasta este casa mea. Petrec mai mult timp aici decât în Argentina. Mă încântă Barcelona, locul în care trăiesc, Castelldefels, şi am o viaţă care îmi place mult", a spus căpitanul echipei catalane, în vârstă de 32 ani.Chestionat în legătură cu clauza din contractul său, care îi permite să plece gratis la un alt club, la fiecare sfârşit de sezon, Messi a precizat: "În realitate, decizia mi-a aparţinut întotdeauna, nu doar prin această clauză. Am avut de multe ori posibilitatea să plec de la club. Au fost multe cluburi interesate, care erau dispuse să achite clauza, însă în niciun moment nu m-am gândit să plec, cu atât mai puţin acum. Am spus de nenumărate ori până acum că voi rămâne la Barcelona cât timp clubul şi oamenii de aici vor dori acest lucru de la mine şi nu va fi niciodată o problemă... Vreau să cuceresc încă un trofeu în Liga Campionilor, să continui să câştig campionatul Spaniei, acestea sunt mereu obiectivele mele".Câştigător al Balonului de Aur pentru a şasea oară în cariera sa, Lionel Messi a debutat în 2014 în prima echipă a Barcelonei, pentru care a disputat până acum 746 de meciuri şi a marcat 633 de goluri.În cele 16 sezoane petrecute pe Camp Nou, argentinianul a cucerit 34 de trofee alături de Barca, între care 10 titluri de campion al Spaniei şi patru Ligi ale Campionilor, informează Agerpres