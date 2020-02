Jose Mourinho și explicațiile înfrângerii cu RB Leipzig: "Parcă am fost la război cu un pistol fără gloanțe"

Fără Harry Kane şi Son Heung-Min (accidentaţi), Tottenham a fost dominată pe teren propriu de RB Leipzig, cedând prima manșă din optimile Champions League cu 0-1. Jose Mourinho a pus înfrângerea pe seama accidentărilor jucătorilor săi, dar scorul îi dă speranțe că echipa sa poate obține calificarea. "Parcă am fost la război cu un pistol fără gloanțe", a spus Mourinho după înfrângerea cu RB Leipzig.



"Cum adică adevărata Tottenham? Să fim serioși. Să fim alături de băieți și să spunem că au făcut tot ce au putut. Știi câte antrenamente a făcut Lamela cu echipa? Zero. A revenit direct din accidentare pe teren cu echipa de fizioterapeuți într-un meci din Liga Campionilor. Asta este echipa noastră.







Dacă te uiți, poți vedea două perspective. Prima este un grup extraordinar, cu niște oameni minunați care au încercat totul, iar cea de-a doua poți vedea cum suntem acum. Dacă privim la cealaltă echipă, ei au jucat cu Schick, Werner sau Nkuku. Nkuku este obosit, intră Forsberg. Schick este obosit? Intră Poulsen. Asta este situația noastră. Este ca și cum am fost la război cu un pistol fără gloanțe", a spus Jose Mourinho, potrivit Mediafax.





"Cred că dacă am fi înscris primii, jocul ar fi fost diferit. Am avut un portar grozav, care a făcut două parade extraordinare. Ăsta nu a fost noroc. Și portarul lor a aparat câteva mingi fantastice. Am avut șansele noastre și am încercat tot ce am putut. Le mulțumesc fanilor noștri pentru sprijinul acordat băieților", a mai spus tehnicianul lui Tottenham.



Mourinho rămâne încrezător în calificare





"Ce mă face să mă gândesc că este încă posbilă calificarea? Rezultatul. Este 1-0, nu 10-0, rezultatul rămâne deschis. Nu am fi prima echipă care pierde meciul tur acasă, cu 1-0, şi se califică în final. Ceea ce îmi dă încredere este spiritul, mentalitatea jucătorilor mei, ceea ce sunt, nu numai ca fotbalişti, ci şi ca oameni şi ca grup. Este un grup fantastic de jucători. Sunt cu adevărat mândru de jucătorii mei şi un lucru pe care pot să vi-l spun despre Liga Campionilor şi despre următorul meci este că vom merge acolo să ne batem, chiar dacă nu ştiu cu cine (n.r. - în echipă)", a declarat Mourinho, potrivit lequipe.fr, citat de News.ro.





Ce a spus Julian Nagelsmann, antrenorul lui RB Leipzig





"În 90 de minute, adversarii nu au avut decât o ocazie de a marca, cea a lui Bergwijn, în prima repriză. Am controlat jocul, am avut o lungă posesie a balonului şi consider că am jucat într-o manieră foarte matură în prima repriză. În primele cinci minute, fără intervenţiile lui Lloris, am fi putut conduce cu 1-0. Uneori echipele tinere devin un pic nerăbdătoare pentru că au sentimentul că ar fi putut marca, mai ales în deplasare, în Liga Campionilor. Dar noi am fost foarte răbdători, nu am exagerat, ne-am apărat foarte bine în faţa contrelor celor de la Tottenham şi aproape că nu am cedat nimic. Este o victorie pe deplin meritată. Dar nu a fost decât primul meci azi şi va trebui să atingem acelaşi nivel de performanţă la ambele partide", a declarat Nagelsmann, potrivit lequipe.fr.







RB Leipzig a învins, miercuri, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), formaţia Tottenham, în prima manşă a optimilor de finală ale Champions League.





În minutul 58, RB Leipzig a primit lovitură de la 11 metri, după ce Davies l-a faultat în careu pe Laimer. Timo Werner a transformat de la punctul cu var, aducând victoria pentru formația din Budesliga.





Partida retur va avea loc la 10 martie, pe Red Bull Arena (Leipzig).