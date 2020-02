Antrenorul Valenciei crede în calificare după 1-4 cu Atalanta: "Nu este imposibil să întoarcem rezultatul"

"Asta complică puţin lucrurile pentru viitor, rezultatul este fără echivoc, dar în final, acest scor de 4-1 nu reflectă ceea ce s-a întâmplat pe teren. Am avut ocazii, dar nu am reuşit să le concretizăm. Rezultatul este foarte clar, dar nu este imposibil să întoarcem situaţia. Vedem ce se va întâmpla pe stadionul nostru, trebuie doar să jucăm bine acasă", a declarat el, potrivit lequipe.fr.



De partea cealaltă, antrenorul echipei Atalanta, Gian Piero Gasperini, a declarat că este nemulţumit de faptul că echipa sa a primit gol şi a fost supusă unei presiuni în finalul meciului.



"Bineînţeles că sunt mulţumit. Este puţină amărăciune pentru golul încasat şi pentru ocaziile oaspeţilor la 4-0. Asta trebuie să ne atragă atenţia. Trebuie să jucăm cu mai multă precizie. Am pierdut multe baloane. Dar 4-1 este un rezultat mare. Am jucat foarte bine, am fost periculoşi şi am fi putut marca mai mult. Vrem să dovedim că merităm să mergem în sferturi", a declarat Gasperini.



Miercuri, Atalanta a învins, pe teren propriu, cu scorul de 4-1 (2-0), echipa Valencia, în manşa I a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.



Au marcat: Hateboer '16 şi '63, Ilicic '42, Freuler '57 / Cheryshev '66.



Partida retur va avea loc la 10 martie.