VIDEO Atalanta a făcut spectacol cu Valencia pe San Siro (4-1) / Dublă pentru Hateboer

Aflată la prima participare în Champions League, Atalanta a făcut un pas important spre faza sferturilor. Formația lui Gian Piero Gasperini s-a impus categoric pe San Siro în fața celor de la Valencia, scor 4-1, în prima manșă din optimi.

Atalanta a câștigat grație golurilor reușite de Hateboer (16', 62'), Ilicic (42') și Freuler (57'). Cheryshev (66') a marcat singurul gol al "liliecilor", la doar două minute de la intrarea pe teren.

Hans Hateboer (Atalanta) a fost desemnat jucătorul meciului.

Au evoluat echipele:

Atalanta: Gollini; Tolói, Palomino, Caldara (Zapata 75); Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pašalić (Tameze 90+2); Gómez (Malinovskyi 81), Iličić



Valencia: Doménech; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Ferrán Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Gonçalo Guedes (Cheryshev 64), Maxi Gómez (Gameiro 73)

Manșa a doua se va disputa la 10 martie, pe Estadio de Mestalla (Valencia).



⚫️ First knockout stage game for Atalanta ✅ \uD83D\uDD35 First #UCL goal for Hans Hateboer ✅ pic.twitter.com/zZ4ZBZoLZ1

First #UCL knockout stage goal in club history! ⚫️\uD83D\uDD35 Hans Hateboer \uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F pic.twitter.com/8Ggehmkf8Y

\uD83C\uDFDF 1st #UCL knockout stage win at the San Siro by an Italian side in 7 years...



⚫️\uD83D\uDD35 Atalanta \uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F pic.twitter.com/SQqniMR5h7