​Champions League: Atalanta, cu un pas în sferturi (4-1 vs Valencia) / Victorie în deplasare pentru Leipzig (1-0 vs Tottenham)

Au evoluat echipele:

Atalanta: Gollini - Toloi, Palomino, Caldara (Zapata '75) - Hateboer, de Roon, Feuler, Gosens - Pasalic (Tameze '90+2) - Ilicic, Gomez (Malinovsky '81). Antrenor: Gian Piero Gasperini

Valencia: Domenech - Wass, Mangala, Diakhaby, Gaya - Torres, Parejo, Kondogbia, Soler - Guedes (Cheryshev '64), Gomez (Gameiro '73). Antrenor: Albert Celades

⏰ RESULTS ⏰



⚫\uD83D\uDD35 Hateboer (2), Iličić & Freuler net for #UCL debutants Atalanta

\uD83D\uDD34⚪ Werner converts spot kick as visitors Leipzig win in London



\uD83E\uDD14 Best moment tonight?#UCL