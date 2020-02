​Champions League: Meciuri de cinci stele în prima seară din optimi - "Regina" Liverpool deschide balul contra lui Atletico

Atletico Madrid vs Liverpool (22:00) / Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus





Remize: 2

Echipele probabile:





Atletico: Oblak; Arias, Savić, Felipe, Saúl Ñíguez; Koke, Thomas, Llorente, Vitolo; Correa, Morata





Absent: Trippier (accidentat)





Liverpool: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané





Absent: Clyne (accidentat)





Incert: Shaqiri







Arbitri: Szymon Marciniak (central), Paweł Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (asistenți), Tomasz Musiał (al patrulea oficial); Pawel Gil (VAR), Tomasz Kwiatkowski (asistent VAR) - toți din Polonia.





Ultimele cinci partide:

Atletico Madrid: o victorie, două remize, două înfrângeri

Liverpool: patru victorii, o remiză

Shrewsbury - Liverpool 2-2 (Cupa Angliei)





Rezultatele din faza grupelor:





Atletico Madrid - locul 2 în Grupa D (Juventus, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moscova): trei victorii, o remiză, două înfrângeri; Golaveraj: 8-5.





Liverpool - locul 1 în Grupa E (Napoli, Salzburg, Genk): 4 victorii, o remiză, o înfrângere; Golaveraj: 13-8.









Situația celor două echipe în campionat:





Atletico Madrid: locul 4 în LaLiga (40 de puncte - 10 victorii, 10 remize, 4 înfrângeri); Golaveraj: 25-17.





Liverpool: locul 1 în Premier League (76 de puncte - 25 victorii, o remiză); Golaveraj: 61-15.



De știut:





Atletico Madrid și Liverpool s-au întâlnit ultima dată într-un meci oficial în 2010, în semifinalele Europa League. Madrilenii au câștigat manșa tur de pe teren propriu cu 1-0, iar "cormoranii" s-au impus în retur după prelungiri, scor 2-1, dar Atletico a mers în finală și avea să câștige trofeul.

La ediția de anul trecut a Champions League, Atletico a fost eliminată în optimi de Juventus, deși câștigase acasă cu 2-0. Torinezii au întors scorul în Italia, impunându-se cu 3-0.

Liverpool este campioana en-tire, după ce anul trecut a învins-o în finală pe Tottenham, scor 2-0. ''Cormoranii'' au mai câştigat trofeul în 1977, 1978, 1981, 1984 și 2005.

Atletico Madrid a ajuns de trei ori în finala celei mai importante competiții de pe continent, dar a fost învinsă de fiecare dată: 1974 (0-4 cu Bayern Munchen la rejucare), 2014 (1-4 după prelungiri cu Real Madrid) și 2016 (1-1, 3-5 la penaltiuri cu Real Madrid).

Ce au spus cei doi antrenori:





"Criticile sunt necesare și ne ajută să ne îmbunătățim. Suntem unde suntem și avem un adversar dificil în fața noastră. Stadionul nostru ne va ajuta foarte mult, dar singurul lucru care contează este ceea ce se întâmplă pe teren. Când începe jocul, orice se poate întâmpla. Văd optimism și dorință în cadrul echipei.





Borussia Dortmund vs PSG (22:00) / Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport





Echipele probabile:





Dortmund: Bürki; Zagadou, Hummels, Piszczek; Hakimi, Guerreiro; Sancho, Can, Witsel, Hazard; Haaland





Absenți: Reus, Delaney (accidentați)





Incert: Brandt







PSG: Navas; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat; Di María, Gueye, Verratti, Neymar; Icardi, Mbappé





Absenți: Dagba, Diallo (accidentați)





Incert: Kimpembe







Ultimele partide:

Dortmund: trei victorii, două înfrângeri

PSG: 4 victorii, o remiză

PSG - Montpellier 5-0





Borussia Dortmund - locul 2 în Grupa F (Barcelona, Inter, Slavia Praga): trei victorii, o remiză, două înfrângeri; Golaveraj: 8-8.





PSG - locul 1 în Grupa A (Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray): cinci victorii, o remiză; Golaveraj: 17-2.









Situația celor două echipe în campionat:





Borussia Dortmund: locul 3 în Bundesliga (42 de puncte - 12 victorii, 6 remize, 4 înfrângeri); Golaveraj: 63-32.





PSG: locul 1 în Ligue 1 (62 de puncte - 20 victorii, 2 remize, 3 înfrângeri); Golaveraj: 67-21.



Thomas Tuchel a fost antrenorul Borussiei Dortmund în perioada iunie 2015 - mai 2017, câștigând Cupa Germaniei în sezonul 2016/17.

Singurele confruntări directe dintre PSG și Dortmund au avut loc în sezonul 2010/11 al Europa League, în faza grupelor, când ambele partide s-au încheiat la egalitate (1-1 la Dortmund și 0-0 la Paris).

Dortmund a câștigat Champions League în 1997 (3-1 cu Juventus) și a fost finalistă în 2013 (1-2 cu Bayern Munchen). Anul trecut, nemții s-au oprit în optimi (0-3 și 0-1 cu Tottenham).

Cea mai bună performanță obținută de PSG în Champions League a fost în 1995, când a ajuns până în faza semifinalelor (0-1 și 0-2 cu AC Milan). Parizienii au fost eliminați în optimi în ultimele trei sezoane.

În 2019, campioana Franței a fost eliminată de Manchester United, după ce a câștigat cu 2-0 pe Old Trafford. În retur, "diavolii" au întors scorul pe Parc des Princes și s-au calificat în sferturi (3-1).





Ce au spus cei doi antrenori:





"Pentru a ne pregăti pentru meci, am aruncat o privire la câteva dintre jocurile lor. Le-am analizat jucătorii și suntem pregătiți să îi înfruntăm. Dar Parisul este o echipă periculoasă, care a terminat cu mult înaintea lui Real Madrid în grupă. Asta spune totul, dar, în cele din urmă, evoluția noastră va fi cea care contează.





Întâlniri directe: 4Victorii Atletico: 1Victorii Liverpool: 1Golaveraj: 4-4Incerți: Herrera, Félix, CostaVa lipsi în meciul următor dacă va primi galben: RobertsonValencia - Atletico 2-2Atletico - Granada 1-0Real Madrid - Atletico 1-0Atletico - Leganes 0-0Eibar - Atletico 2-0Norwich - Liverpool 0-1Liverpool - Shrewsbury 1-0 (Cupa Angliei)Liverpool - Southampton 4-0West Ham - Liverpool 0-2Nu am nicio îndoială că această formație a lui Liverpool va intră în istorie ca o echipă grozavă. Este diferită față de echipele pe care le-am admirat în trecut. Este intensă, ușor de adaptat" -"Aceasta este una dintre cele mai dificile întâlniri din viața unui jucător de fotbal. Atletico este o mașină foarte bine unsă și organizată, extraordinară în obținerea rezultatelor. Sunt într-o perioadă de tranziție, asta este normal, dar [Atlético] se luptă cu tot ce are. Este un adversar cu adevărat dificil" -Întâlniri directe: 2Victorii Dortmund: 0Victorii PSG: 0Remize: 2Golaveraj: 1-1Va lipsi în meciul următor dacă va primi galben: HazardVor lipsi în meciul următor dacă vor primi galben: Di María, Meunier, VerrattiAntonio Mateu Lahoz (central), Pau Cebrián Devís, Roberto del Palomar (asistenți), José Luis Munuera Montero (al patrulea oficial); Alejandro Hernández (VAR), Ricardo de Burgos (asistent VAR) - toți din Spania.Dortmund - Eintracht Frankfurt 4-0Leverkusen - Dortmund 4-3Werder Bremen - Dortmund 3-2 (Cupa Germaniei)Dortmund - Union Berlin 5-0Dortmund - FC Koln 5-1Amiens - PSG 4-4Dijon - PSG 1-6PSG - Lyon 4-2Nantes - PSG 1-2"Desigur, odată cu venirea la Dortmund va fi diferit [pentru Erling Braut Haaland]. Dar, el a jucat deja pentru Salzburg în Liga Campionilor în acest sezon, așa că nu cred că îi va lua prea mult să-și găsească ritmul""Suntem conștienți că va fi dificil, dar suntem conștienți că nici nu am fost pe lista de dorințe a altor echipe. Întregul oraș respiră pentru Borussia Dortmund. Orașul este Borussia Dortmund, iar Borussia Dortmund este orașul. Să dominăm jocul la Dortmund timp de 90 de minute este imposibil, deci nu ar trebui să încercăm să o facem, ci trebuie să fim gata să reacționăm la fiecare fază și să ne aratăm calitățile noastre" -