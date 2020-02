​Liga 1: Hermannstadt vs Astra 2-2 / Gazdele au egalat în minutul 88 - Giurgiuvenii continuă lupta pentru play-off

Ultimele două echipe calificate în play-off vor fi decise în ultima etapă a sezonului regulat:



FC Viitorul (39 puncte) vs Academica Clinceni

Gaz Metan Mediaș (40 puncte) vs Dinamo București

Astra Giurgiu (41 puncte) vs Sepsi Sfântu Gheorghe



Au evoluat echipele:





FC Hermannstadt: Cristiano Pereira - Tiago Almeida, Dobrosavlevici, I. Stoica, Raul Opruţ - Kevin Rimane (Bălan '73), Romario Pires - P. Petrescu, Yazalde (Dumitriu '65), A. Cordea (Busu '46)- Debeljuh. Antrenor: Vasile Miriuţă





Astra Giurgiu: Lazar - Graovac, Tamaş, Dima - Begue, G. Simion, Crepulja, Al. Ioniţă (Biceanu '79), Radunovic - V. Gheorghe (Balaure "89), Alibec. Antrenor: Bogdan Andone





Cartonaşe galbene: Romario Pires '3, Dobrosavlevici '25, Opruţ '32, Yazalde '54, Rimane '62, Almeida '71 / Tamaş '18





Meciul a fost arbitrat de Sebastian Colţescu.

Pentru FC Hermannstadt au marcat Debeljuh '48 şi Bălan '88, iar pentru Astra a punctat Valentin Gheorghe '55, '67.*sursă: captură flashscore.ro.