Harry Gregg, supraviețuitor în accidentul aviatic de la Munchen (1958), a murit la 87 de ani

La accidentul aviatic din 1958, soldat cu 23 de morţi (jucători ai Mnchester United, membri ai stafului clubului, membri ai echipajului avionului şi ziarişti), Gregg, care semnase cu United de doar două luni, a reuşit să salveze câteva persoane: pe Vera Lukic, soţia însărcinată a unui diplomat iugoslav, pe fiica acesteia Vesna, dar şi pe Bobby Charlton, Dennis Viollet, Matt Busby şi Jackie Blanchflower.



“Harry a trecut în nefiinţă în linişte, în spital, înconjurat de familia sa iubitoare”, a anunţat, luni, fundaţia lui Gregg.



Harry Gregg a făcut parte în urmă cu mai multe decenii din echipa lui Matt Busby de tineri jucători talentaţi, supranumită “Busby Babes”, scrie bbc.com. El a fost achiziţionat de United în decembrie 1957 cu 23.000 de lire sterline, o sumă record în acel moment pentru un portar. La 6 februarie 1958, avionul care transporta echipa de la Belgrad s-a prăbuşit la Munchen, unde făcuse o escală. Două săptămâni mai târziu, Manchester United, cu Gregg în poartă, a eliminat Sheffield Wednesday din Cupa Angliei.



Gregg a jucat pentru Manchester United în perioada 1957-1966. La finalul carierei de fotbalist, el a fost legitimat la Stoke City (1966-1967). “Eroul de la Munchen” a făcut parte şi din naţionala Irlandei de Nord (25 de meciuri în perioada 1954-1964).



El a fost apoi antrenor: Shrewsbury Town (1968-1972), Swansea City (1972-1975), Crewe Alexandra (1975-1978), Carlisle United (1986-1987).



It is with deepest sadness that we have learned of the passing of former player Harry Gregg OBE. The thoughts and prayers of everyone at the club go out to Harry’s family and friends. pic.twitter.com/5kjlpn5Wqm