LiveText Dinamo vs FCSB 1-1 (Pauză) / Florin Tănase înscrie din penalty

Final de prima repriza. Dinamo - FCSB 1-1.







45+9' Gool FCSB! Florin Tanase transforma cu sange rece penalty-ul si egaleaza situatia pe tabela. Dianmo - FCSB 1-1.







45+9' Planic este faultat in careu de Ioan Filip si FCSB primeste lovitura de la 11 metri.





45+5' Perovic este inlocuit de Daniel Popa.







Desi initial ii acordase cartonas galben lui Cristea, Fesnic revine asupra deciziei si ii arata cartonasul rosu jucatorului de la FCSB.







Doua ambulante si-au facut aparitia pe gazon. Medicii i-au imobilizat gatul lui Perovic, care este urcat in ambulanta. Dinamovistul sangereaza in zona nasului.







43' Iulian Cristea il loveste cu piciorul in figura pe Perovic. Jucatorul lui Dinamo se prabuseste pe gazon. Jucatorii se strang in jurul lui, se solicita interventia ambulantei.







37' Gool Dinamo! Andrei Sin executa cu stangul o lovitura libera din preajma careului de 16 metri, iar sutul sau se duce direct in vinclu. Executie de exceptie pentru fundasul de 28 de ani, nicio sansa pentru Balgradean. Sin se afla la prima reusita in tricoul lui Dinamo.







32' Planic are o interventie intarziata asupra lui Moldoveanu si se alege si el cu un cartonas galben.







30' In incercarea de a respinge mingea din careu, Olaru este lovit de Fabbrini si primeste ingrijiri medicale. Fesnic ii arata cartonasul galben lui italianului.







28' Olaru cade in careu dupa un duel cu Fabbrini si cere penalty, insa Horatiu Fesnic lasa jocul sa continue.







26' Florinel Coman executa lovitura libera direct pe poarta, dar sutul sau nu ii pune probleme lui Piscitelli, care prinde in siguranta.







25' Man este oprit prin fault de Grigore, la marginea careului de 16 metri. Jucatorul dinamovist scapa fara galben.







23' Fanii lui Dinamo continua sa arunce pedarde in teren. Florinel Coman este impiedicat sa execute un corner. O face pana la urma, insa a facut-o de parca a vrut sa scape de minge si sa fuga din calea petardelor. Mingea s-a dus in afara terenului.







22' Olaru centreaza periculos pe bara a doua, Piscitelli intervine si respinge.







20' Frustrat, Mrzljak il impiedica pe Balgradean sa degajeze si vede primul cartonas galben al partidei.







20' Mrzljak trage slab din interiorul careului, iar Balgradean prinde fara probleme.







16' Prima mare ocazie le apartine ros-albastrilor. Florinel Coman a scapat spre poarta dinamovistilor, a preluat superb, insa sutul sau cu stangul la coltul lung a fost slab si a trecut pe langa bara.







15' Se joaca intr-un ritm alert, FCSB este echipa mai periculoasa, dar fara vreo ocazie notabila pana in acest moment.







13' Man il vede liber pe Cretu in flancul drept, acesta inainteaza si suteaza, insa direct in bratele lui Piscitelli.







10' Dennis Man incearca o fenta in careu, insa Grigore nu se lasa pacalit si respinge balonul.







5' O petarda din peluza "cainilor" este aruncata in teren, iar cel care are de suferit este Moldoveanu. Totusi, jucatorul dinamovist nu are nevoie de ingrijiri medicale.







3' FCSB are primul corner din acest meci. Morutan executa, dar Piscitelli iese si respinge. Mingea ajunge la acelasi Morutan, care trimite periculos spre vinclu, insa putin pe langa poarta.







Se aud si petarde explodand, insa meciul nu este intrerupt.







1' A inceput meciul. Dinamo a avut lovitura de start.





La Peluza Catalin Haldan a fost afisat mesajul "Impreuna salvam Dinamo".







Atmosfera de mare derby pe Arena Nationala. Peluza suporterilor dinamovisti este colorata de cartoane rosii. De partea cealalta, fanii ros-albastri au afisat un banner si mesajul "When we suffer, we grow stronger".







La tribuna oficiala este prezent si Cosmin Olariu, alaturi de Gino Iorgulescu, presedintele LPF.







In tribune se afla si Cristina Neagu, handbalista de la CSM Bucuresti.







Peluza ocupata de fanii ros-albastrilor este arhiplina.







Antrenorul Dusan Uhrin a motivat prezenta lui Moldoveanu in primul 11: „Am muncit toată săptămâna pentru acest meci. Robert Moldoveanu s-a prezentat foarte bine la antrenamente și de ce să nu încerc și cu el?”.







Ce a spus Bogdan Vintila inaintea partidei: „Este o echipă care vreau să atace și care știe să atacem dar care știe să se și apere. Sunt încrezător și vreau să câștigăm. Este un meci care face parte din istorie și ne dorim să ne facem suporterii fericiți. Am pregătit mai multe variante și surprize și sunt convins că vom câștiga. Știu că FCSB are galerie mare și sunt cu noi. Ne dorim să câștigăm pentru ei”.







Etapa a 25-a din Liga 1 programează derby-ul fotbalului românesc, Dinamo și FCSB urmând să se întâlnească pe Arena Națională, de la ora 20:00. Cele două rivale se află la mare distanță una de cealaltă în clasament. "Câinii" sunt pe locul 9 și vor bifa încă un sezon în play-out, în timp ce roș-albaștrii se găsesc pe ultima treaptă a podiumului și speră la o victorie pentru a se apropia la trei puncte de liderul CFR Cluj. Partida poate fi urmărită în direct pe Digi Sport, Telekom Sport, Look TV și LiveText pe HotNews.ro.





Echipele de start:





Dinamo (4-1-4-1): Piscitelli - Kostrna, Puljic, R. Grigore, Sin - Filip - Sorescu, Mrzljak, Fabbrini, Moldoveanu - Perovic





Rezerve: Straton, Kilyen, Răuță, Lazăr, D. Popa, Bani, Mihaiu





Antrenor: Dusan Uhrin



FCSB (4-3-3): Bălgrădean - Crețu, I. Cristea, Planic, Soiledis - Filip, Tănase, Olaru - Moruțan, Man, Coman





Rezerve: Vlad, Nedelcu, Gnohere, Momcilovic, Vînă, Oaidă, Popa





Antrenor: Bogdan Vintilă





De știut:

Dinamo are o singură înfrângere în ultimele 11 meciuri jucate pe teren propriu în campionat, scor 1-2 cu Sepsi (13 decembrie 2019). În acest interval, "câinii" au mai înregistrat opt succese şi două remize. FCSB are cinci victorii în precedentele șapte partide disputate, singurul insucces înregistrându-l în Gruia, 0-1 cu CFR Cluj (2 februarie 2020). În acest an, Dinamo are o victorie (2-0 cu Astra) și o înfrângere (1-2 cu FC Voluntari), în timp ce FCSB a bifat o victorie (2-1 cu FC Voluntari), o remiză (0-0 cu Academica Clinceni) și o înfrângere (0-1 cu CFR Cluj). În ceea ce privește situația din clasament, derby-ul o găsește pe FCSB pe locul al treilea (43 de puncte), în timp ce Dinamo se află pe poziția a noua (31 de puncte) și nu mai are nicio șansă la play-off.

Întâlniri directe în campionat: 146 146

Victorii Dinamo: 48

Victorii FCSB: 43

Remize: 54





Palmares cu Dinamo gazdă: 72 de jocuri - 29 victorii Dinamo - 26 remize - 17 succese FCSB.



Mediile de vârstă ale celor două echipe:





Dinamo - 24 ani şi 10 luni, a doua cea mai mică din campionat;

FCSB - 25 ani şi 8 luni.



Ultimele întâlniri directe:



FCSB - Dinamo 1-1, 5 octombrie 2019

Dinamo - FCSB 1-1, 11 noiembrie 2018

FCSB - Dinamo 3-3, 29 iulie 2018

Dinamo - FCSB 2-2, 18 februarie 2018

FCSB - Dinamo 1-0, 24 septembrie 2017



Statistici importante pentru cele două echipe în actualul sezon:





Sursa: lpf.ro





Dinamo



25 dintre cele 35 de goluri reuşite de Dinamo au fost izbutite în repriza secundă; 10 goluri cu capul a marcat gruparea roş-albă, o cifră întâlnită la finele rundei precedente doar în dreptul celor de la CFR Cluj; Elevii lui Duşan Uhrin stau foarte bine la capitolul goluri marcate din faze fixe - 13 reuşite (37,1%); A primit cel puţin un gol în 18 jocuri din ediţia curentă; 10 dintre cele 39 de goluri încasate au avut la bază o fază fixă (patru din corner, trei din penalty, trei în urma unor lovituri libere).

FCSB

Cu 19 goluri marcate şi 10 primite, roş-albaştrii au cel mai bun golaveraj pe teren advers; 82,9% este procentul golurilor înscrise de FCSB din acţiune în ediţia curentă, unul de-a dreptul formidabil; 18 dintre cele 35 de goluri marcate au fost reuşite de fotbaliştii autohtoni din lot născuţi după 1 ianuarie 1998. Aceştia şi-au mai trecut în cont şi 12 pase decisive; Elevii lui Bogdan Vintilă au strâns 10 meciuri fără gol primit, locul secund la acest capitol; 14 dintre cele 26 de goluri primite au fost încasate în primele 45 de minute.