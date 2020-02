Liga 1: Dinamo vs FCSB (20:00) / Derby-ul marilor orgolii - Roș-albaștrii speră la victoria care să îi apropie de lider

Etapa a 25-a din Liga 1 programează derby-ul fotbalului românesc, Dinamo și FCSB urmând să se întâlnească pe Arena Națională, de la ora 20:00. Cele două rivale se află la mare distanță una de cealaltă în clasament. "Câinii" sunt pe locul 9 și vor bifa încă un sezon în play-out, în timp ce roș-albaștrii se găsesc pe ultima treaptă a podiumului și speră la o victorie pentru a se apropia la trei puncte de liderul CFR Cluj. Partida poate fi urmărită în direct pe Digi Sport, Telekom Sport, Look TV și LiveText pe HotNews.ro.







Echipele probabile:





Dinamo (4-2-3-1): Piscitelli - Kostrna, Puljic, R. Grigore, Sin - Mrzljak, Filip - Sorescu, Fabbrini, Mihaiu - Perovic





Rezerve: Straton, Kilyen, Răuță, Lazăr, D. Popa, Bani, Moldoveanu





Antrenor: Dusan Uhrin









FCSB (4-1-4-1): Bălgrădean - Crețu, I. Cristea, Planic, Soiledis - Filip - Man, Oaidă, Fl. Tănase, Fl. Coman - Gnohere





Rezerve: Vlad, Moruțan, Momcilovic, Ov. Popescu, Olaru, Ad. Popa





Antrenor: Bogdan Vintilă



De știut:

Dinamo are o singură înfrângere în ultimele 11 meciuri jucate pe teren propriu în campionat, scor 1-2 cu Sepsi (13 decembrie 2019). În acest interval, "câinii" au mai înregistrat opt succese şi două remize. FCSB are cinci victorii în precedentele șapte partide disputate, singurul insucces înregistrându-l în Gruia, 0-1 cu CFR Cluj (2 februarie 2020). În acest an, Dinamo are o victorie (2-0 cu Astra) și o înfrângere (1-2 cu FC Voluntari), în timp ce FCSB a bifat o victorie (2-1 cu FC Voluntari), o remiză (0-0 cu Academica Clinceni) și o înfrângere (0-1 cu CFR Cluj). În ceea ce privește situația din clasament, derby-ul o găsește pe FCSB pe locul al treilea (43 de puncte), în timp ce Dinamo se află pe poziția a noua (31 de puncte) și nu mai are nicio șansă la play-off.

Întâlniri directe în campionat: 146 146

Victorii Dinamo: 48

Victorii FCSB: 43

Remize: 54





Palmares cu Dinamo gazdă: 72 de jocuri - 29 victorii Dinamo - 26 remize - 17 succese FCSB.



Mediile de vârstă ale celor două echipe:





Dinamo - 24 ani şi 10 luni, a doua cea mai mică din campionat;

FCSB - 25 ani şi 8 luni.



Ultimele întâlniri directe:



FCSB - Dinamo 1-1, 5 octombrie 2019

Dinamo - FCSB 1-1, 11 noiembrie 2018

FCSB - Dinamo 3-3, 29 iulie 2018

Dinamo - FCSB 2-2, 18 februarie 2018

FCSB - Dinamo 1-0, 24 septembrie 2017



Statistici importante pentru cele două echipe în actualul sezon:





Sursa: lpf.ro





Dinamo



25 dintre cele 35 de goluri reuşite de Dinamo au fost izbutite în repriza secundă; 10 goluri cu capul a marcat gruparea roş-albă, o cifră întâlnită la finele rundei precedente doar în dreptul celor de la CFR Cluj; Elevii lui Duşan Uhrin stau foarte bine la capitolul goluri marcate din faze fixe - 13 reuşite (37,1%); A primit cel puţin un gol în 18 jocuri din ediţia curentă; 10 dintre cele 39 de goluri încasate au avut la bază o fază fixă (patru din corner, trei din penalty, trei în urma unor lovituri libere).

FCSB

Cu 19 goluri marcate şi 10 primite, roş-albaştrii au cel mai bun golaveraj pe teren advers; 82,9% este procentul golurilor înscrise de FCSB din acţiune în ediţia curentă, unul de-a dreptul formidabil; 18 dintre cele 35 de goluri marcate au fost reuşite de fotbaliştii autohtoni din lot născuţi după 1 ianuarie 1998. Aceştia şi-au mai trecut în cont şi 12 pase decisive; Elevii lui Bogdan Vintilă au strâns 10 meciuri fără gol primit, locul secund la acest capitol; 14 dintre cele 26 de goluri primite au fost încasate în primele 45 de minute.





Ce au spus cei doi antrenori:





„Suntem pregătiți din toate punctele de vedere. Jucătorii sunt foarte motivați. E o victorie necesară, atât mental cât și pentru clasament. Vom întâlni o echipă de tradiție, va fi spectacol în tribună. Ne dorim să facem și noi spectacol pe teren.



Am încercat și eu să îi motivez, dar la aceste meciuri este o motivație intrinsecă foarte mare. Ar însemna foarte mult pentru noi, ar fi un restart. Sunt convins că vom reuși să câștigăm. Pentru noi ar fi o continuare a urmăririi celor de la CFR Cluj.



Noi ne dorim să fie ceva diferit la fiecare meci, dar la această partidă cred că și jucătorii au căpătat încredere mult mai mare. Își dau seama că pot mult mai mult” - Bogdan Vintilă, antrenor FCSB.



„Toată lumea este pregătită, mai puţin Montini, care este accidentat, şi Neicuţescu. FCSB are jucători foarte buni în atac, dar are şi probleme în apărare şi sper să fim mai buni pe teren, să luptăm şi să dăm tot ce avem mai bun.



Ei au trei jucători buni în atac, rapizi: pe Man, Coman și Tănase, dar şi noi avem fotbalişti pe măsură. Într-un derby nu există nicio favorită, nu contează dacă una dintre echipe este prima, iar cealaltă ultima” - Dusan Uhrin, antrenor Dinamo.