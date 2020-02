Liga 1: Universitatea Craiova s-a dezlănțuit pe terenul celor de la Poli Iași, scor 5-2

Universitatea Craiova a învins-o pe Politehnica Iaşi cu scorul de 5-2 (3-0), sâmbătă seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 25-a a Ligii I de fotbal, scrie Agerpres.







Au marcat: Cosmin Frăsinescu (52), Manuel De Iriondo (69), respectiv Luis Niţu (10), Alexandru Cicâldău (16 - penalty), Mihai Bălaşa (22), Nicuşor Bancu (82), Elvir Koljic (88).





Universitatea a avut un început foarte bun de meci, marcând de trei ori în prima jumătate de oră, prin Luis Niţu (10), Alexandru Cicâldău (16 - penalty) şi Mihai Bălaşa (22). Poli, care a ratat câteva ocazii mari de gol, a avut un debut bun de repriză secundă şi a reuşit să înscrie de două ori, prin Cosmin Frăsinescu (52), fost jucător al Universităţii, şi argentinianul Manuel De Iriondo (69), la primul gol în Liga I.



Echipa antrenată de Corneliu Papură a rezistat forcingului ieşenilor şi a tranşat soarta partidei după ce a mai înscris de două ori pe contre, prin căpitanul Nicuşor Bancu (82) şi bosniacul Elvir Koljic (88).



Universitatea şi-a consolidat poziţia secundă, după a treia victorie consecutivă din 2020.



Politehnica a ajuns la 11 meciuri consecutive fără victorie, un egal şi zece înfrângeri, acesta fiind al optulea eşec la rând.



În tur, scorul a fost egal, 1-1.









Au evoluat echipele:



Observatori: Vasile Bratu, Ioan Mironaş





Clasament:





1. CFR Cluj 49

2. Universitatea Craiova 46

3. FCSB 43 (- un joc)

4. Astra 40 (- un joc)

5. Gaz Metan Mediaș 40

6. Viitorul 39 etc.







Reacţiile celor doi antrenori:





Papură: Un meci ciudat, puteam să-l controlăm mult mai bine





“Un meci puţin ciudat, pentru că puteam să-l controlăm mult mai bine, să nu avem acea sincopă la 3-0. În anumite faze nu am fost foarte concentraţi şi am primit două goluri, fapt ce ne putea costa. E foarte bine că am arătat un moral puternic şi am reuşit să înscriem încă două goluri. Este un lucru pozitiv că am reuşit cinci goluri în deplasare, cred că în seara asta am meritat să câştigăm”, a spus Papură la conferinţa de presă de la finalul partidei, potrivit News.ro.





Rednic: Am încredere în jucători. Mă bucur pentru reacţia lor în repriza a doua





“O primă repriză care i-a aparţinut Craiovei. Penaltiul mi se pare că a fost dat cu multă uşurinţă. A fost o repriză proastă a noastră, am fost surprinşi, nu am avut reacţie. Trebuie să avem răbdare cu jucătorii, că au demonstrat. În repriza a doua am înscris două goluri. La 3-0 fanii strigau numai negativ, iar la 3-2, când echipa a revenit, chiar nu mai striga nimeni nimic.

Dar eu am încredere în jucători. Le-am spus la pauză că eu răspund de rezultate, să arate ambiţie, să arate că nu cedează. Îi felicit pe cei de la Craiova, se vede când ai buget şi îţi permiţi să aduci jucători cu calitate. Mai e de muncă, clar. A fost un meci deschis. Dar mă bucur pentru reacţia jucătorilor în repriza a doua”, a spus Rednic pentru posturile care transmit Liga I.









Poli Iaşi: Târnovanu – Grădinaru, Klimavicius, Frăsinescu, Şerban – Breeveld (De Iriondo ’59), Passaglia – Luis Soares, Omoh (Cristea ’70), Chacana (Horşia ’46) – Luckassen. Antrenor: Mircea RednicUniversitatea Craiova: Pigliacelli – Vlădoiu, Bălaşa, Cosic, Bancu – Nistor, Mateiu, Cicâldău – Bărbuţ (Martic ’83), Niţu (Koljic ’35), Ivan (Vătăjelu ’67). Antrenor: Corneliu PapurăCartonaşe galbene: Luckassen ’40, Platini ’45, Şerban ’61, Frăsinescu ’65, De Iriondo ’73, Klimavicius ‘86 / Bancu ‘43Arbitri: Cătălin Popa – George Florin Neacşu, Imre-Laszlo Bucsi – Cătălin Buşi