Bogdan Vintilă a prefațat derbiul cu Dinamo - Ce crede că poate decide meciul în favoarea "câinilor"

Bogdan Vintilă a declarat, înaintea derbiului dintre Dinamo și FCSB, că jucătorii săi sunt pregătiți, iar cuvântul de ordine este victoria. Antrenorul roș-albaștrilor a precizat că forța grupului de la Dinamo poate decide câștigătoarea. Partida dintre cele două rivale va avea loc duminică, pe Arena Națională, de la ora 20:00, și va fi transmisă LiveText pe HotNews.ro.





"Ovidiu Popescu este sănătos, dar nu pentru a juca în acest meci.





"Vom aborda jocul cu o mobilitate mai mare în atac. Poți să desfaci apărările cu un atacant de careu, dar din păcate nu-l avem. La meciul cu Clinceni am ratat foarte mult, dar asta nu este o problemă. Așa cum în ultimele trei etape am jucat fără atacant și puteam să marcăm, la fel se putea întâmpla și acum. Sunt jocuri și jocuri.





Dragoș Nedelcu este jucător sub contract cu noi, cum să nu contăm pe el?", a precizat Vintilă.





"La Dinamo, forța grupului poate decide meciul"





"La Dinamo, forța grupului poate decide meciul. Noi trebuie să câștigăm, e simplu. Doar la asta trebuie să ne gândim. Într-un asemenea meci motivarea vine de la suporteri, ei dau un plus de energie. Sunt sigur că vor fi prezenți în număr foarte mare. Emoții sunt, dar nu știu dacă suplimentare", a mai spus Bogdan Argeș Vintilă, la conferința de presă.





Înaintea marelui derbi, FCSB se află pe locul 3, cu 43 de puncte, în timp ce Dinamo ocupă poziția 9, cu 31 de puncte, fără nicio șansă la play-off.







Ultimele întâlniri directe:





FCSB - Dinamo 1-1, 5 octombrie 2019

Dinamo - FCSB 1-1, 11 noiembrie 2018

FCSB - Dinamo 3-3, 29 iulie 2018

Dinamo - FCSB 2-2, 18 februarie 2018

FCSB - Dinamo 1-0, 24 septembrie 2017





"Suntem în fața unui joc important și consider că suntem pregătiți din toate punctele de vedere. Am observat toți jucătorii, sunt foarte motivați și încărcați pentru o victorie. Este necesară, mental, și pentru clasament. Vom întâlni o echipă de tradiție, va fi un joc în care cu siguranță va fi spectacol în tribune și ne dorim ca și pe teren noi să facem spectacol, să câștigăm cele trei puncte.Așa cum am spus, jucătorii sunt pregătiți, îi simt că sunt montați pentru acest joc. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție",Mi-aș fi dorit trei puncte cu Clinceni, dar e bun și un punct. Vom vedea după cursul jocului dacă este bun un punct acum. Totul depinde de noi, de ceea ce facem noi în teren. Trebuie să fim conștienți că trebuie să câștigăm de la meci la meci, să adunăm puncte. Nu poți să-i explici unui jucător (n.r Darius Olaru, aflat la primul derby) sentimentele pe care le va simți în teren la un asemenea joc. Este foarte greu", a declarat antrenorul roș-albaștrilor.