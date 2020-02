Cât de mică este diferența de la succes la eșec - Unai Emery și cum ar fi putut deveni cel mai bun antrenor din lume

​Rămas fără echipă după despărțirea de Arsenal, Unai Emery a vorbit într-un interviu pentru France Football despre cele mai recente experiențe din cariera de antrenor. Spaniolul este convins că la PSG a ratat șansa de a deveni cel mai bun tehnician din lume, însă Liga Campionilor a fost un vis interzis pe banca parizienilor. Emery a rememorat eșecul usturător cu Barcelona din 2017 și este de părere că echipa sa nu ar fi fost eliminată dacă ar fi existat arbitrajul video.







"La PSG, am ratat ocazia de a deveni cel mai bun antrenor din lume", a declarat Unai Emery, într-un interviu pentru France Football.





Despre eșecurile din Champions League cu PSG





În perioada petrecută la PSG (2016-2018), Unai Emery nu a reușit să treacă de optimile Champions League. În ediția 2016/2017, parizienii au fost eliminați incredibil de Barcelona, deși câștigaseră cu 4-0 meciul tur, pe Parc des Princes. Catalanii s-au impus cu 6-1 pe Camp Nou, obținând calificarea în sferturi.







În următorul sezon, PSG s-a oprit tot în optimi, de data această fiind eliminată de Real Madrid, echipă care avea să câștige competiția pentru a treia oară consecutiv. Madrilenii au învins cu 3-1 pe Santiago Bernabeu și cu 2-1 pe Parc des Princes.







"Am câștigat campionatul, patru Cupe naționale (două Cupe ale Franței și două Cupe ale Ligii) și două Supercupe ale Franței. Obiectivul final era însă Champions League. În primul an (2017), în optimile de finală contra celor de la Barcelona, am făcut o primă manșă de un nivel foarte înalt (4-0, 14 februarie). Și în retur am fost eliminați pentru că VAR-ul nu exista (1-6, 8 martie). Am fost eliminați clar prin decizii de arbitraj.





În al doilea an, împotriva lui Real Madrid, ne-am înclinat în fața unei echipe care avea să reușească tripla istorică (trei Ligi ale Campionilor la rând, 2016, 2017 și 2018) și din nou, la meciul tur, am putea găsi erori ale arbitrajului. Concluzie: prima dată am pierdut din cauza arbitrajului și a doua oară în fața campioanei en-titre și viitoarei câștigătoare", a spus Emery.





Cum a vrut să îl schimbe pe Thiago Silva



"Am vrut ca echipa să se apere mai sus. Thiago Silva este un jucător grozav, dar mi-am dorit să joace mai sus și nu l-am putut determina să accepte asta. Îmi doream că el să iasă din zona sa de confort, să îndrăznească să se apere mai sus, astfel încât presiunea generală a echipei asupra adversarului să fie mai eficientă. Am lucrat cu el pentru a-l face să accepte asta, dar nu am reușit. Iar această caracteristică a jocului lui Thiago Silva s-a reflectat asupra întregii echipe care, sub presiune, a avut o tendință naturală de retragere. Cum s-a întâmplat pe Camp Nou", a spus tehnicianul spaniol.



Care a fost relația cu Nasser Al-Khelaifi, președintele de la PSG





"M-am simțit întotdeauna susținut de președintele Nasser. De exemplu, când eram pe punctul de a-l face pe Neymar să semneze, a trebuit să îi explic personal lui „Ney” că vom face echipa în jurul lui. Cu un jucător atât de fenomenal, nu îi poți spune că există deja o echipă și că va trebui să se adapteze. Trebuie să faci echipa pentru el. Altfel, nu vine, asta este sigur. Președintele și conducerea îi vorbesc despre contract. Dar antrenorul trebuie să-l convingă de planul de joc."



Despre experiența de la Arsenal





După plecarea de la PSG (în iunie 2018), Unai Emery a ajuns la Arsenal, dar nu a rezistat prea mult pe banca "tunarilor". În primul sezon, londonezii au ocupat locul 5 în Premier League, ratând Liga Campionilor pentru un punct. În plus, au ajuns până în finala Europa League, dar au fost învinși cu 4-1 de rivala Chelsea.





Mandatul lui Emery la Arsenal s-a încheiat însă în noiembrie 2019, după ce Arsenal ajunsese la șapte meciuri fără victorie în toate competițiile, cea mai slabă serie după 1992.







"Arsenalul era un club aflat pe pantă descendentă de doi ani când am ajuns acolo. Am oprit această cădere și chiar începusem să redresăm clubul cu o finală Europa League (1-4 împotriva Chelsea, în 2019) și un loc cinci în campionat, la doar o lungime în spatele lui Tottenham (locul 4), deși nu luasem decât un punct în ultimele cinci etape.





Aveam calificarea pentru Champions League în mână, dar în final s-a terminat rău. A fost un sezon bun și aveam de gând să continuăm această progresie. Ne-am pierdut însă cei patru căpitani: (Laurent) Koscielny, (Petr) Cech, (Aaron) Ramsey și (Nacho) Monreal. Iar unele vedete nu au avut atitudinea potrivită și au cerut mai mult decât au dat. Având în vedere toate acestea, ar fi trebuit mai mult timp pentru a reuși tranziția către noul Arsenal pe care mi l-am dorit. (...) ", a spus Unai Emery.



În vârstă de 48 de ani, Unai Emery nu a mai antrenat altă echipă după despărțirea de Arsenal. El a mai pregătit de-a lungul carierei formațiile Almeria, Valencia, Spartak Moscova, FC Sevilla şi PSG. Cu FC Sevilla, spaniolul a câştigat trei trofee Europa League (2014, 2015 și 2016). Toate celelalte trofee din palmares le-a obținut cu PSG: titlul în Ligue 1 (2018), două Cupe ale Franței (2017, 2018), două Cupe ale Ligii (2016, 2017) și două SuperCupe ale Franței (2017, 2018).