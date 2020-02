Formaţia Bayern Munchen, liferul Bundesligii, a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa de pe locul doi, RB Leipzig, într-un meci contând pentru etapa a 21-a a campionatului Germaniei, potrivit News.ro.

Duminică ar fi trebuit să aibă loc şi confruntarea Borussia Monchengladbach – FC Koln, dar aceasta a fost amânată din cauza furtunii Sabine.

That's a wrap on this weekend \uD83D\uDDDE️ #BundesligaMD21 pic.twitter.com/4NPdgFzF54

The race for the top isn't showing any signs of slowing down \uD83C\uDFC1#BundesligaMD21 pic.twitter.com/UrAz19Przd