VIDEO Marco Mancosu, lovitură liberă de senzație (Napoli vs Lecce 2-3) / Lazio, la un punct în spatele liderului

Serie A

Pentru Lecce, Lapadula a marcat o "dublă" ('29 și '61), în timp ce Milik ('48) și Callejon ('90) au înscris pentru Napoli.Caicedo a adus victoria lui Lazio prin golul marcat în minutul 41. Cu 53 de puncte, formația lui Ștefan Radu s-a apropiat la un singur punct în spatele lui Juventus ( care a pierdut cu Verona ).Sursă video: beIN Sports 5Spal vs1-2Brescia vs Udinese 1-1vs Cagliari 1-01. Juventus 23 meciuri (44-23 golaveraj) 54 puncte2. Lazio 23 (53-20) 533. Inter 22 (44-18) 514. Atalanta 23 (61-31) 425. AS Roma 23 (42-30) 396. Verona 23 (28-24) 347. Bologna 23 (37-36) 338. AC Milan 22 (23-27) 32 etc.