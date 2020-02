VIDEO Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund 4-3 / Gol superb marcat de Emre Can (Rezultatele zilei)

Formaţia Bayer Leverkusen a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-3, echipa Borussia Dortmund, într-un meci din etapa a 21-a a campionatului Germaniei. În urma acestui rezultat, echipa lui Peter Bosz a ocupă locul 3, în timp ce formația lui Lucien Favre se clasează pe poziția a treia.

Oaspeţii au condus cu 2-1 şi cu 3-2.

Pentru Leverkusen au marcat Volland ’21, ’43, Bailey ’81 şi Bender ’82, iar pentru Dortmund au înscris Hummels ’22, Emre Can ’33 (șut la vinclu de la mare distanță) şi Guerreiro ‘65. Vezi aici golurile.

Alte rezultate înregistrate sâmbătă în Bundesliga:

Schalke 04 vs Paderborn 1-1

Hertha Berlin vs Mainz 1-3

Freiburg vs Hoffenheim 1-0

Wolfsburg vs Fortuna Dusseldorf 1-1

Werder Bremen vs Union Berlin 0-2

Au loc duminică:

19:00 Bayern Munchen vs RB Leipzig.

