Liga 1: Gaz Metan Mediaș vs CFR Cluj 0-0 / George Țucudean a revenit pe teren

"Sunt puțin supărat pe faza aia, clară, simplă, arbitrul nu trebuia să se sucească. Am avut un penalty ca lumina zilei, ar fi schimbat soarta meciului. Gaz Metan are 10 (n.red. - penalty-uri) primite, noi n-am mai primit, cred că nu o să mai primim. E păcat că un meci ca ăsta greu, cred că se putea câștiga cu o fază fixă sau un penalty.

Nici terenul nu ne-a ajutat, cred că era înghețat, sărea mingea, băieții și-au dorit, nu am ce să le reproșez. E posibil să ajungem pe doi, pe trei la final, noi avem program infernal. În schimb FCSB are program foare ușor, cred că în afara de meciul cu Dinamo nu are cum să se încurce. Va fi greu pentru noi, vom încerca, vom da totul, jucătorii au dat tot ce au putut", a spus Dan Petrescu, la Digi Sport.

"La prima vedere am întâlnit cea mai valoroasă echipă a competiției, o echipă tăbăcită în Europa League, are mijloace, are soluții, are jucători. S-au confruntat două echipe cu stări emoționale diferite, noi veneam după înfrângerea de la Craiova, CFR venea cu victoria cu FCSB. Am încercat să schimbăm strucutura de joc, am încercat să combatem jocul CFR-ului, știam mijloacele CFR-ului, am vrut să ne protejăm mai bine la momentele statice, am încercat ceva nou, ne-a ieșit, în special, defensiv, mingile lungi s-au transformat în și mai lungi.

Noi trebuie să ne concentrăm pe ce avem noi de făcut, prima condiție e ca noi să luăm puncte și puțină șansă. Sunt 24 de etape și noi nu am căzut niciodată sub locul șase. Ar fi frustrant, pentru noi o lovitură imensă să pierdem calificarea, a fost o perioadă foarte, foarte grea. Echipa a muncit, salut asta, a încercat să compenseze diferența de valoare", a spus Edi Iordănescu, la Digi Sport.