​VIDEO AS Roma, învinsă acasă de Bologna într-o partidă cu cinci goluri / Programul etapei 23

Serie A

Orsolini a deschis scorul pentru oaspeți după un sfert de oră de joc, Denswil a restabilit egalitatea după ce a marcat în propria poartă ('22), însă Musa Barrow i-a readus pe oaspeți în avantaj după alte patru minute. Barrow a reușit "dubla" ('51), iar scorul final a fost stabilit de Mkhitaryan ('72).Juventus vs AS Roma 3-1 (sferturile Cupei Italiei)AS Roma vs Lazio 1-1 (etapa 21 din Serie A)Sassuolo vs AS Roma 4-2 (etapa 22 din Serie A)AS Roma vs Bologna 2-3 (etapa 23 din Serie A)1. Juventus 22 meciuri (43-21 golaveraj) 54 puncte2. Inter 22 (44-18) 513. Lazio 22 (52-20) 504. Atalanta 22 (59-30) 395. AS Roma 23 (42-30) 396. Bologna 23 (37-36) 337. Cagliari 22 (38-34) 328. Parma 22 (31-29) 329. AC Milan 22 (23-27) 3210. Verona 22 (26-23) 3111. Napoli 22 (34-31) 30 etc.