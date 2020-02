​VIDEO Ianis Hagi a marcat primul gol pentru Rangers și i-a dedicat reușita tatălui său

Titular în meciul de pe Ibrox Stadium, Ianis Hagi a marcat în minutul 84, fiind schimbat patru minute mai târziu. Celălalt gol al învingătorilor a fost marcat de Edmundson 45+2'. Rangers a revenit de la 0-1, Hibernian deschizând scorul în minutul 35, prin Hanlon.

Glasgow Rangers ocupă locul doi în clasament, cu 60 de puncte în 24 de meciuri, iar Hibernian este pe şase, cu 30 de puncte (25 de jocuri). Lider este Celtic Glasgow, care are 67 de puncte (25 de meciuri).



Vezi mai jos golul marcat de Ianis Hagi:

\uD83D\uDC99 @IanisHagi10: ''Happy Birthday Dad, I love you''.



\uD83C\uDF82 A birthday goal from Ianis on Gheorghe Hagi's 55th birthday. pic.twitter.com/Xo9SZMeqKz