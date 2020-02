Neymar, la 28 de ani - Cine este cel mai bun jucător din istorie și cum vede viitorul Braziliei

​Neymar a împlinit miercuri 28 de ani, iar FIFA a publicat pe site-ul oficial un interviu special cu brazilianul. Starul celor de la PSG a vorbit despre ce a însemnat ratarea Copei America pentru el, dar și despre cum vede actuala echipă a Braziliei. A precizat care este cel mai bun jucător din istorie din punctul său de vedere și l-a lăudat pe Kylian Mbappe, coechipierul său de la campioana Franței.







"A fost foarte dificil să nu joc la Copa America din cauza problemelor pe care le-am avut. Mi-am făcut recuperarea în Brazilia și am profitat de ocazia de a-mi urmări colegii de echipă. Am devenit un susținător precum alte milioane de brazilieni. A fost incredibil și mi-a amintit de zilele mele din copilărie când mergeam la stadion cu tata", a declarat Neymar, într-un interviu pentru FIFA.





Neymar a ratat Copa America în 2019 din cauza unei accidentări la piciorul drept. Brazilia a câștigat competiția după ce a învins-o în finală pe Peru, scor 3-1.





Ce crede despre actuala echipă a Braziliei





"Suntem foarte puternici. Echipa este mai experimentată, chiar dacă avem unii jucători tineri. Avem jucători care au fost la două Cupe Mondiale, ca mine de exemplu. Am câștigat, am pierdut, am avut multe experiențe pozitive și negative și îi putem ajuta pe cei tineri cu experiența noastră. Mai mult, staff-ul tehnic, spre deosebire de anii precedenți, a rămas același. Această continuitate ne va facilita munca și ne va spori șansele [la CM 2022 din Qatar]. Sunt foarte optimist în ceea ce privește viitorul Seleção", a precizat Neymar, care are 61 de goluri în 102 partide jucate pentru prima reprezentativă a Braziliei.





"Fiecare dintre ei este foarte talentat. Și vă puteți aștepta ca până în 2022 să apară și alți jucători talentați. Brazilia are o abilitate impresionantă de a descoperi talente", a răspuns Neymar când a fost întrebat de tinerii jucători brazilieni precum Arthur, Cebolinha, Richarlison, David Neres, Paqueta, Gabigol, Vinícius Junior, Rodrygo, Reinier.





Care crede că sunt cele mai mari rivale ale Braziliei la CM 2022





"Franța, Belgia, Anglia și Argentina", a spus Neymar, care a fost prezent la Cupa Mondială din 2014 (în Brazilia) și din 2018 (în Rusia).

Campeão olímpico e um dos maiores artilheiros da amarelinha: o camisa 10 da #SeleçãoBrasileira comemora 28 anos hoje! \uD83D\uDD1F\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDF7 #JogaBola



\uD83C\uDF82 Feliz aniversário, @neymarjr! pic.twitter.com/zWJfl2J6j9 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 5, 2020



Este Messi cel mai bun jucător din istorie?





"Să joc alături de Leo a fost o experiență unică și am devenit prieteni. Dintre cei pe care i-am văzut jucând, Messi este cel mai bun din istorie!", consideră Neymar, care a jucat alături de starul argentinian la Barcelona, în perioada 2013-2017.





Ce spune despre Premiul FIFA The Best





Neymar nu a reușit încă să pună mâna pe trofeul FIFA The Best. El s-a clasat pe locul al treilea în clasamentul pentru acest premiu în 2017. Anul trecut, trofeul i-a revenit lui Lionel Messi, care i-a devansat pe Virgil van Dijk (Liverpool) şi Cristiano Ronaldo (Juventus).





La edițiile anterioare ale galei The Best FIFA Football Awards, trofeul FIFA pentru cel mai bun jucător a fost câștigat de portughezul Cristiano Ronaldo (2016 și 2017) și de croatul Luka Modric (2018).





"Întotdeauna am spus că premiul FIFA The Best nu este o obsesie pentru mine, dar mă antrenez din greu în fiecare zi pentru a fi mai bun decât în ziua precedentă. Încerc mereu să evoluez din punct de vedere individual și colectiv. Dacă într-o zi voi câștiga premiul, acesta va fi rezultatul muncii mele", a spus Neymar.



Ce a spus despre Kylian Mbappe





"Kylian este un fenomen. El are potențialul de a deveni unul dintre cei mai buni jucători din istorie. Să îl am coleg de echipă este o onoare uriașă. Ne înțelegem foarte bine pe teren, dar și în afară. Îl iubesc!"





"Nu aș spune cea mai puternică (echipă PSG), dar simt o atmosferă diferită și mai multă încredere, iar acest lucru ajută foarte mult zi de zi", a mai spus brazilianul care a înscris 15 goluri în 18 partide jucate în acest sezon pentru campioana Franței.





Mbappe (14 goluri) și Neymar (13 goluri) sunt cei mai buni marcatori de la PSG în Ligue 1, fiind pe podium în clasamentul golgheterilor din campionatul Franței, după liderul Ben Yedder (AS Monaco), care are 15 goluri.







"Fiul meu nu este la fel de pasionat de fotbal"





"Fiului meu îi place sportul și îi place să joace fotbal cu prietenii lui. Dar el este diferit față de mine - nu este la fel de pasionat de fotbal. Îi plac foarte mult Messi, Mbappe și Cristiano Ronaldo. De fapt, atacul său când joacă jocuri video este Messi, CR7, Mbappe și eu", a mai spus Neymar.







Care sunt jucătorii pe care i-a plăcut să îi urmărească de-a lungul timpului





Din fotbal: Ronaldinho, Robinho și Messi.





Din alte sporturi: Gabriel Medina, Steph Curry și Lebron James.