Jose Mourinho critică arbitrajul video - "Face prea multe erori"

"Eu ştiu că Mike Dean (arbitrul meciului) a avut o misiune dificilă. El este pe teren şi totul se derulează rapid. Nu aş fi vrut să fiu arbitru. Uneori, încerc la antrenamente acest rol şi mi se pare foarte dificil. Deci, pentru mine, Mike Dean şi-a făcut bine treaba. Problema este VAR. VAR face prea multe erori", a concluzionat Mourinho.

Never change, Jose! \uD83D\uDE05



The #THFC manager was *NOT* happy when he was told that Raheem Sterling had avoided a second booking yesterday! \uD83C\uDFC3‍♂\uD83D\uDCA8 pic.twitter.com/MNdXd6MeAu