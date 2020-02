LiveText CFR Cluj vs FCSB 0-0 (Rep. I)

13' Sut slab al lui Costache, Balgradean retine fara probleme.







12' Camora arunca lun de la margine, defensiva ros-albastrilor respinge din careu, iar Bordeianu suteaza puternic de la 18 metri. Mingea se duce mult peste poarta.







7' Florinel Coman executa o lovitura libera de la aproximativ 25 de metri, iar mingea este deviata in corner de zidul clujenilor.







4' CFR Cluj are prima lovitura de col a partidei. O schema a elevilor lui Dan Petrescu, mingea ajunge la Djokovic, care suteaza cu pamantul, insa pe langa poarta. Un debut in forta pentru clujeni!







3' O prima actiune la poarta lui Balgradean. Itu cade in careu si ardelenii cer penalty. Oaida a fost cel care l-a atins pe jucatorul campioanei, dar Istvan Kovacs nu acorda nimic.







1' A inceput partida din Gruia. In tribune se afla si Mirel Radoi, alaturi de Florin Constantinovici si Mihai Stoichita.









Se tine un moment de reculegere in memoria lui Ilie Barbulescu , castigator al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua.





Prima etapă din acest an programează duelul dintre CFR Cluj și FCSB. Confruntarea are loc în Gruia, pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" și poate fi urmărită în direct pe Digi Sport, Telekom Sport, Look Sport și LiveText pe HotNews.ro.





Echipele de start:





CFR Cluj: Arlauskis - Burcă, Vinicius, Boli, Camora - Itu, Bordeianu, Djokovic - Deac, Omrani, Costache





Rezerve: Sandomerski, Cestor, Hoban, Păun, Petrila, Rondon, Țucudean





Antrenor: Dan Petrescu



FCSB: Bălgrădean - Crețu, Planic, Cristea, Momcilovic - Moruțan, Nedelcu, Oaidă - Tănase, Man, Fl. Coman





Rezerve: Vlad, Filip, Gnohere, Soiledis, Vînă, Olaru, Popa





Antrenor: Bogdan Vintilă







Partida va fi arbitrată de Istvan Kovacs. El va fi ajutat de asistenţii Vasile Marinescu şi Ovidiu Artene, precum şi de rezerva Florin Marcu. Observatori vor fi Aron Huzu şi Eduard Alexandru.









În ultimul meci direct, FCSB și CFR Cluj au încheiat la egalitate, scor 0-0, la 22 septembrie 2019.





Clasament:





1. CFR Cluj 44 puncte (- un joc)

2. Craiova 40

3. Astra 40

4. FCSB 39 (- un joc)

5. FC Botoșani 36

6. Gaz Metan Mediaș 36 etc.