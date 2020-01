Dominic Thiem, după calificarea în finală: "A fost un meci ireal" / Alexander Zverev: "În momentele importante nu am jucat cel mai bun tenis al meu"

"A fost un meci ireal", a declarat tenismanul austriac Dominic Thiem după calificarea în finala Australian Open graţie victoriei împotriva prietenului său, germanul Alexander Zverev, 3-6, 6-4, 7-6 (7-3), 7-6 (7-4), relatează DPA.

"A fost un meci ireal, din nou două tiebreak-uri, atât de greu şi de echilibrat. (...) A avut un procentaj atât de bun la primul serviciu. O finală la Australian Open este ceva absolut ireal", a spus Thiem, care este cap de serie numărul 5, în timp ce Zverev a fost al şaptelea favorit.

"Sincer să fiu, poate că oricare dintre noi ar fi putut câştiga astăzi, a fost puţin experienţa, puţin altceva", a adăugat Thiem, care are 26 de ani. "El are doar 22 ani, aşa că nu cred că vom mai avea mult de aşteptat până când se va califica în prima lui finală de Grand Slam", a spus austriacul despre Zverev.

Thiem îl va întâlni duminică în finală pe sârbul Novak Djokovic, nr. 2 mondial.

Thiem este primul austriac care va juca finala la Melbourne. El a mai disputat două finale de Grand Slam, ambele la Roland Garros, pierdute în ultimii doi ani în faţa lui Rafael Nadal.

De cealaltă parte, Alexander Zverev a declarat că nu a jucat cel mai bun tenis al său în momentele importante ale semifinalei.

"Am avut multe şanse, am avut 14 mingi de break, asta ar trebui să fie suficient. În momentele importante nu am jucat cel mai bun tenis al meu, el a făcut-o. Acolo s-a decis meciul",, potrivit Agerpres