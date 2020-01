OFICIAL: Ianis Hagi a schimbat echipa - Vrea să joace mai mult

Clubul scoţian de fotbal Glasgow Rangers a anunţat, vineri, pe site-ul său oficial, că l-a achiziţionat pe mijlocaşul român Ianis Hagi de la campioana Belgiei, KRC Genk, sub formă de împrumut până la finalul sezonului, cu opţiunea unui transfer definitiv, informează Agerpres.





''E o mare onoare să joc pentru un club uriaş cu o istorie imensă şi aştept cu nerăbdare să întâlnesc oamenii din club, să fac primul antrenament'', a declarat Hagi pentru RangersTV. Fotbalistul român va purta tricoul cu numărul 7 la echipa scoţiană.



''Să fiu la un astfel de club mare, cu mentalitatea de a câştiga fiecare meci m-a făcut să iau decizia aceasta de a veni aici şi sunt foarte fericit. Abia aştept să mă întâlnesc cu suporterii şi să încercăm să construim cât de bine se poate această relaţie'', a mai spus Hagi.



Antrenorul vicecampioanei Scoţiei, fostul mare fotbalist englez Steven Gerrard, a comentat venirea lui Ianis Hagi: ''Suntem încântaţi că am putut să îl aducem pe Ianis în echipa noastră pentru partea a doua a sezonului. Îl urmăream de ceva timp şi era clar că are calitatea de a ajuta să facem diferenţa ca echipă''.



''E ceva fantastic să îl primim pe Ianis la Rangers şi aşteptăm cu nerăbdare să se alăture echipei. Suntem siguri că fanii îi vor face o primire călduroasă. Tranzacţia a fost făcută în aşa fel încât să avem o opţiune pentru viitor'', a declarat, la rândul său, directorul sportiv Ross Wilson.



Hagi, un mijlocaş ofensiv de 21 ani, are 10 selecţii la echipa naţională de seniori şi a impresionat la Campionatul European Under-21 de anul trecut, ajungând până în semifinale cu echipa României, care a obţinut calificarea la JO 2020.



Şi-a început cariera la FC Viitorul, echipă patronată şi antrenată de tatăl său, Gheorghe Hagi, în 2016 a plecat la Fiorentina, revenind la Viitorul în 2018, cu care a cucerit Cupa României în sezonul trecut. În vara trecută s-a transferat la Genk, unde a jucat 19 partide, dintre care cinci în grupele Ligii Campionilor.



Rangers se află pe locul secund în Scoţia, cu 56 puncte, la cinci de rivala Celtic, având însă un meci mai puţin.