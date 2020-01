Portarul Ionuț Radu a fost împrumutat la Parma până în vară / Mesajul românului pentru fosta sa echipă

Radu (22 ani), care aparţine de Inter Milano, care îl cedase la Genoa până în iunie 2020, va purta tricoul cu numărul 92.





Ionuţ Radu a ajuns rezervă în ultimele săptămâni la Genoa, după revenirea lui Mattia Perin, care este preferat între buturi de noul antrenor al echipei, Davide Nicola.





Parma este revelaţia sezonului în Serie A, unde ocupă locul 7 după 21 de etape. Adrian Mutu a cunoscut consacrarea în Italia în tricoul echipei Parma, evoluţiile propulsându-l la Chelsea. La Parma a mai jucat şi Ianis Zicu.

"Mă gândesc la tot ceea ce s-a întâmplat, la momentele de bucurie și la emoțiile simțite, atât pe teren, cât și în afara lui, cu acel grup fantastic alături de care am evoluat timp de un an și jumătate, cu care am împărțit vestiarul și cu voi, suporterii, care ați crezut mereu în noi și în visul nostru.





Mulțumesc staff-ului echipei Genoa, care mi-a oferit șansa să joc într-un mediu unic și pentru că mi-a permis să mă îmbunătățesc profesional și uman.





Acest capitol emoționant a ajuns la final și a venit momentul să încep o nouă aventură





MULȚUMESC", a scris portarul Ionuț Radu, pe pagina sa de Instagram.