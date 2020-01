VIDEO Liverpool, performanță istorică în Premier League / "Cormoranii" au câștigat și restanța cu West Ham

Elevii lui Jurgen Klopp au deschis scorul în prima repriză, prin Mohamed Salah, care a transformat un penalty în minutul 35, egipteanul fiind şi la originea celui de-al doilea gol al echipei sale, marcat după pauză de Alex Oxlade-Chamberlain (52).

"Cormoranii", al căror ultim titlu naţional datează din 1990, au ajuns astfel la 40 de meciuri consecutive fără înfrângere în campionat, obţinând totodată a 23-a victorie în 24 de etape disputate de la startul acestui sezon. De asemenea, trupa lui Klopp a reușit o performanță istorică câștigând, pentru prima dată în istoria clubului, împotriva fiecărei echipe din Premier League într-un singur sezon.

For the first time ever in the top flight, we’ve beaten every other team in a single league campaign \uD83D\uDE4C pic.twitter.com/Cm5VtdvYRz