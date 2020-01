VIDEO Lille - PSG 0-2 / "Dubla" lui Neymar - Gest emoţionant al brazilianului în memoria lui Kobe Bryant

Neymar a deschis scorul în minutul 28, cu un șut de la marginea careului de 16 metri, după ce a fost servit perfect de Verratti. În partea a doua, în minutul 58, brazilianul a transformat o lovitură de la 11 metri și i-a dedicat reușita lui Kobe Bryant, care a murit la doar 41 de ani.



Neymar s-a îndreptat spre camerele din spatele porții și a arătat cu mâinile numărul "24", numărul purtat de Kobe Bryant la echipa Los Angeles Lakers.

Pentru Neymar a fost al 13-lea gol marcat în tot atâtea meciuri jucate pentru PSG în actuala ediție din Ligue 1.

PSG este lider detașat în Ligue 1, cu 10 puncte avans față de Olympique Marseille, ocupanta locului 2.

Gestul făcut de Neymar



Neymar throws up the 24 for Kobe \uD83D\uDC9C pic.twitter.com/mPUveZpNA2

After scoring for PSG, Neymar flashed No. 24 to pay tribute to Kobe Bryant, who died Sunday morning in a helicopter crash. pic.twitter.com/EOrk3cZAUd