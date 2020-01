VIDEO Chelsea și Leicester, în optimi / Tottenham vs Southampton se va rejuca (Rezultatele zilei)

Cupa Angliei

Chelsea s-a calificat in optimile Cupei Angliei

*Meciurile terminate la egalitate se vor rejuca.

Brentford (liga 2) vs Leicester City 0-1 (Iheanacho ‘4)

Millwall (2) vs Sheffield United 0-2 (Besic ’62, Norwood ’84)

West Ham vs West Bromwich (2) 0-1 (Townsend ‘9)

Burnley vs Norwich City 1-2 (Pieters ’72 / Hanley ’53, Drmic ’57)

Portsmouth (3) vs Barnsley (2) 4-2 (Close ’37, Marquis ‘45+1, Curtis ’62, Burgess ’77 / Woodrow ’60, Chaplin ‘90+1)

Hull City (2) vs Chelsea 1-2 (Grosicki ’78 / Batshuayi ‘6, Tomori ’64)

Southampton vs Tottenham 1-1 (Boufal ’87 / Son ’57)

Reading (2) vs Cardiff City (2) 1-1 (Meite ‘8 / Paterson ‘5)

Coventry City (3) vs Birmingham City (2) 0-0

Newcastle United vs Oxford United (3) 0-0





Vineri au avut loc partida dintre echipele de eşalon secund Queens Park Rangers şi Sheffield Wednesday, scor 1-2, şi meciul Northampton Town (liga a patra) vs Derby County (liga a doua), care s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, astfel că se va rejuca.





Partidele Manchester City vs Fulham (2), Tranmere Rovers (3) vs Manchester United şi Shrewsbury Town (3) vs Liverpool sunt programate duminică, iar întâlnirea Bournemouth – Arsenal se va disputa luni.

Golurile victoriei lui Chelsea au fost înscrise de Batshuayi '6 și Tomori '64, în timp ce Grosicki a redus din diferență în '78. Vezi aici reușitele. din minutul 4 prin care Iheanacho i-a adus calificarea lui Leicester în optimi.