​VIDEO Borussia Dortmund vs Koln 5-1 / Erling Braut Haaland, încă două goluri pentru gazde

Guerreiro '1, Reus '29, Sancho '48, Haaland '77 şi '87, respectiv Uth '65 au marcat golurile. Vezi aici reușitele.





Atacantul norvegian Erling Haaland, 19 ani, a intrat în minutul 65 şi a ajuns la cinci goluri înscrise pentru Dortmund, după numai două meciuri disputate în urma transferului său de la RB Salzburg, la 18 ianuarie, 60 de minute jucate în total.



Clasament Bundesliga:

Yes, this went in \uD83E\uDD2F pic.twitter.com/gzxsVd5W26 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 24, 2020

1. RB Leipzig 18 meciuri (golaveraj 51-21) 40 puncte2. Bayern Munchen 18 (50-22) 363. Borussia Dortmund 19 (51-28) 364. Borussia Monchengladbach 18 (33-20) 355. Schalke 18 (31-21) 336. Bayer Leverkusen 18 (27-22) 31 etc.