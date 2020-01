Încă un transfer pentru Inter - Victor Moses, noul jucător al nerazzurrilor

Victor Moses este oficial noul jucător al formației Inter Milano. Clubul "nerazzurro" a făcut anunțul pe pagina oficială de Twitter: "Transferul a fost realizat. Victor Moses este jucătorul nerazzurrilor".După două zile de vizite medicale, semnături și mici întârzieri birocratice, atacantul nigerian, în vârstă de 29 de ani, a plecat de la Chelsea și a devenit jucătorul clubului Inter Milano. Acesta va juca cu tricoul cu numărul 11 și este a doua achiziție a echipei pregătită de Antonio Conte, după Ashley Young. Victor Moses a ajuns sub formă de împrumut la Inter, cu dreptul de cumpărare contra 12 milioane de euro."Victor Moses a semnat cu Inter. Nigerianul s-a alăturat clubului şi a devenit oficial jucătorul echipei Inter. Nigerianul, în vârstă de 29 de ani, a semnat cu < > un contract sub formă de împrumut, cu opţiune de cumpărare.În numele întregii familii Inter, îi urăm toate cele bune lui Victor!", se arată în comunicatul clubului Inter Milano.Victor Moses a mai evoluat sub comanda lui Antonio Conte, atunci când amândoi erau sub contract cu Chelsea. Împreună au câștigat titlul în Premier League, în 2017, scrie Mediafax.