Mărturii din vestiarul lui Sporting: "Fanii au intrat și au lovit jucătorii. Îmi era frică să ies din casă și nu puteam să dorm bine"

Lumor Agbenyenu și Romain Salin nu au putut să vină în sala de judecată și au făcut declarațiile prin videoconferință.

"Fanii au intrat în vestiar și au început să lovească în toți jucătorii. Noi am încercat să ne cerem scuze și i-am implorat să se oprească, dar nu au vrut să audă, nu a ajutat cu nimic.





(n.r. William Carvalho) Stătea în spatele lui Misic. Unul dintre ei și-a scos cureaua și a început să-l lovească (n.r. pe Misic). Îmi era frică să ies din casă și nu puteam să dorm bine. Îmi era teamă că se putea întâmpla ceva și mai rău", a spus Lumor Agbenyenu,

Întrebat de judecător dacă poate <numi vreun coleg care a implorat pentru viața sa>, Agbenyenu a răspuns: "Îmi amintesc de William Carvalho, el e singurul de care îmi amintesc. După incident, nu am mai vorbit cu el".





"Am văzut oameni cu fețele acoperite. Nu toți erau prea fericiți. S-au dus spre Rui Patricio și William Carvalho, în principal. Eu am încercat să mă bag la mijloc, am reușit să-l țin pe unul și să-l calmez, dar mai erau doi sau trei alături și nu am mai putut face nimic. A fost totul foarte rapid. O sticlă de 1,5 litri a zburat prin aer. L-am văzut pe Bas Dost rănit și pe antrenorul Jorge Jesus sângerând", a spus Romain Salin.





Momentul a avut loc pe 15 mai 2018, când aproximativ 60 de fani ai echipei Sporting Lisabona au mers peste jucători, la baza cantonamentului, nervoși pe faptul că echipa nu a prins un loc de Champions League. Lucrurile au degenerat, iar jucătorii au fost agresați verbal și fizic.





În urma evenimentului de la acea dată, nouă fotbaliști au decis să își rezilieze contractul cu Sporting.