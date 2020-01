Pep Guardiola nu mai speră la titlu în Premier League: "Trebuie să ne asigurăm că prindem locul de Liga Campionilor"

Pep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, este resemnat în ceea ce privește șansele formației sale la titlu în Premier League, noul obiectiv fiind clasarea pe unul dintre primele patru locuri, pentru a obține calificarea în grupele Ligii Campionilor, informează Mediafax.







Manchester City, campioana ultimelor două ediții din Premier League, ocupă locul secund în acest sezon, cu 48 de puncte acumulate în primele 23 de runde. Lider este Liverpool, care a strâns 61 de puncte în 21 de meciuri.









Manchester City a făcut un nou pas greșit în campionat, sâmbătă, după ce a remizat, pe teren propriu, contra celor de la Crystal Palace, scor 2-2. Guardiola s-a arătat dezamăgit de reacția elevilor săi la faza construită de Wilfried Zaha, în minutul 90, în urma căreia oaspeții au obținut egalarea prin autogolul lui Fernandinho."Am făcut tot ce am putut să câștigăm acest meci. Din nefericire, am pierdut două puncte pentru că nu am fost capabili să oprim acel contraatac. Trebuie să continuăm, mai sunt multe meciuri de jucat. Trebuie să ne asigurăm că prindem locul de Liga Campionilor pentru sezonul următor",