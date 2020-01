VIDEO Oficial: Alexandru Chipciu, noul jucător al CFR-ului - "Aici m-aș putea integra cel mai bine. Este echipa perfectă"

CFR Cluj a anunțat, sâmbătă, transferul mijlocașului Alexandru Chipciu (30 de ani), care a evoluat ultima oară pentru belgienii de la Anderlecht. Internaționalul român s-a alăturat lotului condus de Dan Petrescu în cantonamentul din Spania, scrie Mediafax.







"Clubul CFR 1907 Cluj anunță transferul începutului de an în fotbalul românesc! Mijlocașul Alexandru Chipciu a semnat cu echipa noastră și s-a alăturat deja lotului pregătit de Dan Petrescu în cantonamentul din Spania. Suntem bucuroși că unul dintre cei mai buni și constanți fotbaliști de la Echipa Națională a României a sosit în Gruia și ne va ajuta în atingerea obiectivelor noastre.



Alexandru Chipciu are 47 de meciuri în tricoul primei reprezentative și 6 goluri înscrise. În cariera sa, mijlocașul român a evoluat la echipe precum: Anderlecht, Sparta Praga, FCSB sau FC Brașov și a reușit să câștige de trei ori titlul în România, o dată Cupa și Supercupa României, de două ori Cupa Ligii, dar și campionatul și Supercupa Belgiei.



Bun venit la CFR Cluj și multă baftă în tricoul “alb-vișiniu”, Alexandru Chipciu!", se arată în comunicatul emis de CFR Cluj.



Chipciu a oferit și un interviu ardelenilor, vorbind despre mai multe aspecte, precum cel referitor la decizia sa de a reveni în România: "Mă simt destul de motivat. Sincer, am fost și emoționat când am interacționat cu jucătorii, cu stafful. Sunt pregătit pentru meciurile pe care le vom avea de jucat. Analizând ofertele pe care le-am avut, CFR a atins toate punctele care mă interesau pe mine. În principal, clar, familia, pentru că mi-era foarte greu să plec foarte departe cu familia, având patru fete. Clujul mi se pare echipa unde m-aș putea integra cel mai bine. Orașul e foarte frumos. Într-adevăr, erau oferte din Turcia, mai bune din punct de vedere financiar, dar am decis că CFR este echipa perfectă, ea jucând și în Europa și bătându-se la campionat".



Fotbalistul de 30 de ani spune că a renunțat la un salariu considerabil pentru a reveni în țară, unde are șansa să evolueze constant: "Am renunțat la salariul pe care îl aveam de luat la Anderlecht, era o sumă importantă. Într-adevăr, am renunțat pentru a avea posibilitatea de a juca și a avea din nou bucuria fotbalului. Dacă nu joci, nu te simți bine, clar".



Despre noul antrenor, Chipciu a declarat: "Colaborarea cu Dan Petrescu o văd ca pe o provocare frumoasă. Am auzit foarte multe lucruri despre dumnealui, toată lumea știe că este un antrenor foarte bun. Cred că stilul său de a antrena îmi place. Când am avut antrenori comparabili ca stil, m-am simțit foarte bine, adică ideea de joc, de agresivitate, de a-ți da viața la fiecare meci. Mie îmi place asta".



În final, fostul jucător de la FC Brașov, FCSB, Sparta Praga sau Anderlecht le-a transmis un mesaj suporterilor echipei CFR Cluj: "Sincer, nu prea m-am gândit la obiective personale de-a lungul timpului. Nu îmi doresc un anumit număr de goluri și nici nu sunt genul de jucător care să dea 20 de goluri. Vreau să fiu parte dintr-un mecanism și acest mecanism să meargă mai bine cu ajutorul meu. N-am fost genul care să promit, sau să dau mesaje doar pentru a crea așteptări și apoi să nu le onorez. Mă voi antrena și voi fi 100% la fiecare meci pentru club, pentru suporteri, pentru oraș și voi încerca să ajut echipa să ajungă la performanțele dorite".