Învingătorii au marcat prin Al Shehri ‘4, ’97, iar învinşii prin Kiss ’84 (penalti). Ettifaq a rămas în inferioritate numerică în minutul 73, când a fost eliminat Al Rabiei.

Celelalte trei sferturi de finală vor avea loc vineri şi sâmbătă: Al-Adalah vs Al-Nassr, Abha vs Al-Fateh și Al-Wehda vs Al-Ahli.