Mai au loc în optimile Cupei Italiei:





Miercuri, ora 21:45: Juventus - Udinese

Joi, ora 22:15: Parma - AS Roma

Fiorentina s-a impus cu 2-1, golurile victoriei fiind marcate de Cutrone ('11), respectiv Lirola ('84, în inferioritate numerică). Pentru Atalanta a marcat Ilicic ('67). Vezi aici reușitele. AC Milan a dominat partida cu Spal și s-a impus cu 3-0. Piatek ('20), Castillejo ('44) și Hernandez ('66) au marcat pentru milanezi.Napoli vs LazioFiorentina vs InterAC Milan vs Torino