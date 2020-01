VIDEO Cinci stele ale JO - Care este fotbalistul român care și-a făcut loc pe listă

Portarul Ionuț Radu (Genoa) se află într-o companie selectă alături de Mikel Oyarzabal (Spania, Real Sociedad), Dayot Upamecano (Franța, RB Leipzig), Suat Serdar (Germania, Schalke 04) și Houssem Aouar (Franța, Lyon).

Ionuț Radu (poziție: portar)

"Unul dintre eroii României din campania Under-21 care i-a trimis pe <Tricolori> la primele lor Jocuri Olimpice după mai bine de jumătate de secol, Radu s-a luptat în Serie A în ultimele 18 luni. Performanțele lui din 2019 nu au trecut neobservate în țara sa, câștigând premiul <Nicolae Dobrin> pentru <Cel mai bun jucător al anului> în luna decembrie.

Un portar cu multe parade impresionante în repertoriu, el ar putea să își piardă locul din poarta formației Genoa, care se luptă pentru a se salva de la retrogradare. Dar Inter - și mulți alți pretendenți - văd mult potențial în tânărul portar. El va juca un rol vital dacă România plănuiește să amenințe podiumul în Japonia", este descrierea făcută de FIFA pentru Ionuț Radu.

Mikel Oyarzabal (poziție: extremă stânga)

"Fanii fotbalului spaniol sunt familiarizați cu isprăvile acestui tânăr jucător de bandă. Deja căpitan la Real Sociedad, mult-admirata extremă pare, fără discuție, să aibă un viitor măreț în față.

Cu agilitatea și finețea drept puncte forte, mai degrabă decât viteza, Oyarzabal a produs haos în apărările din La Liga, el jucând în ambele flancuri. Când ajunge în fața porții, finalizarea este excepțională. Cu Oyarzabal deja debutat la naționala mare a Spaniei, <La Roja> are o nouă extremă dinamică la care poate să apeleze".

\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 One to watch? Mikel Oyarzabal ⚽️ #EURO2020 | @SeFutbol pic.twitter.com/sj9bf28jTR

Dayot Upamecano (poziție: fundaș central)

"Impunător din punct de vedere fizic, rapid și impresionant cu mingea la picior, Upamecano pare să aibă toate calitățile necesare pentru un fundaș central modern de înaltă clasă. În ciuda vârstei fragede, fostul jucător al celor de la RB Salzburg se află deja la al treilea sezon în care este titular în Bundesliga germană.

Citirea excepțională a jocului, o minte limpede și abilitatea de a căuta pase lungi de care și Virgil van Dijk ar fi mândru, numele său a fost legat de multe cluburi mari europene. Chiar dacă echipa de seniori a Franței prezintă multe opțiuni, Upamecano pare să fie suficient de talentat pentru a se lupta pentru un loc în linia de apărare".

Suat Serdar (poziție: mijlocaș central)

"Mai mult accidentat în ultimul sezon, Serdar s-a transformat într-o vertebră cheie în coloana celor de la Schalke sub conducerea noului antrenor David Wagner. Cu o nouă sursă de energie, albaștrilor "nu le mai este frică să facă greșeli" sub conducerea fostului tehnician al celor de la Huddersfield Town și a echipei secunde a celor de la Borussia Dortmund. Tânărul mijlocaș este esențial în faza de tranziție.

Aflat printre cei mai buni jucători la capitolul tackling-uri și dribling-uri din Bundesliga, el i-a ajutat pe <Die Königsblauen> să urce în clasament și și-a trecut numele pe tabela de marcaj de câteva ori, având șase goluri înscrise. În urma câtorva accidentări ale colegilor, el a avut șansa să debuteze la seniori în octombrie și ar putea deveni în curând o figură permanentă în echipă".

Houssem Aouar (poziție: mijlocaș)

"Sânge rece, viziune, rapiditate, simț al golului și viteză de execuție - motive suficiente pentru care numele lui Aouar a fost murmurat printre fani drept unul dintre noile staruri mondiale. Nu este surprinzător nici că acesta a fost legat de numele unora dintre cele mai mari echipe din fotbal, la același nivel fiind și încrederea și incizia lui în Ligue 1 și UEFA Champions League.

Deja cu banderola de căpitan a lui Lyon pe braț, poți observa influența pe care o are idolul Zinedine Zidane în jocul mijlocașului central. Mișcarea curgătoare, sprinturile prin mijlocul terenului și abilitatea de a produce șanse și spațiu de nicăieri - în timp ce poate juca și în flancul stâng - îl fac un jucător de perspectivă tentant".

We could watch this all day! ❤️\uD83D\uDC99@HoussemAouar x @Memphis pic.twitter.com/TgJ9UHsepW