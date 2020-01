VIDEO Cupa Angliei: Tottenham, în 16-imi după rejucarea meciului cu Middlesbrough (scor 2-1) / Rezultatele serii

Tottenham a obținut calificarea în 16-imile Cupei Angliei după rejucarea meciului cu Middlesbrough, pe teren propriu. Echipa pregătită de Jose Mourinho s-a impus cu 2-1, urmând să evolueze în faza următoare cu Southampton.





Golurile victoriei au fost semnate de Lo Celso 2' și Lamela 15'. Pentru Middlesbrough a înscris Saville 83'.





În primul meci, pe Riverside Stadium, cele două formații au încheiat la egalitate, scor 1-1. Golurile au fost marcate atunci de Fletcher 50' și Lucas 61'.







Rezultatele serii:





Blackpool - Reading 0-2

Coventry - Bristol Rovers 3-0

Newcastle - Rochdale 4-1

Shrewsbury - Bristol City 1-0

Tottenham - Middlesbrough 2-1



Se vor juca miercuri:





21:45 Manchester Utd - Wolves

21:45 Carlisle - Cardiff



Va avea loc pe 23 ianuarie:





21:45 Tranmere - Watford



Programul complet al 16-imilor Cupei Angliei:



Meciurile se vor disputa în perioada 24-27 ianuarie



Watford / Tranmere Rovers vs Wolverhampton Wanderers / Manchester United



Hull City vs Chelsea



Southampton vs Tottenham Hotspur



Queens Park Rangers vs Sheffield Wednesday



AFC Bournemouth vs Arsenal



Northampton Town vs Derby County



Brentford vs Leicester City



Millwall vs Sheffield United



Reading vs Cardiff City / Carlisle United



West Ham United vs West Bromwich Albion



Burnley vs Norwich City



Shrewsbury Town vs Birmingham City



Manchester City vs Fulham



Newcastle United vs Oxford United



Portsmouth vs Barnsley



Coventry City vs Liverpool