Noul antrenor al Barcelonei surprinde: "Ieri mă plimbam pe lângă vaci, iar azi antrenez cei mai bun jucători"

Quique Setien a devenit noul antrenor al celor de la FC Barcelona, înlocuindu-l pe Ernesto Valverde, iar în prezentarea oficială care a avut loc marți, tehnicianul și-a arătat surprinderea față de oportunitatea extraordinară apărută în cariera sa, informează Mediafax.





La conferința de presă de marți au participat noul antrenor Quique Setien, președintele Josep Maria Bartomeu și directorul sportiv Eric Abidal. Tehnicianul a declarat că nu se aștepta la numirea sa în funcție și a vorbit despre obiectivele de la formația catalană.



"Primul lucru pe care vreau să-l fac este să mulțumesc conducerii pentru oportunitatea oferită. Nici în cel mai frumos vis nu mă gândeam că se va întâmpla asta. Ieri mă plimbam pe lângă vacile din sat, iar azi antrenez cei mai bun jucători. Sunt sigur că nu vor exista probleme cu jucătorii.







Cel mai important lucru este munca de zi cu zi. Voi asculta de toată lumea, dar am și ideile mele. Știți ideea mea, stilul meu de joc, iar dacă va trebui să mor cu ea, o voi face. Voi încerca să scot tot ce e mai bun de la jucători. Fără îndoială, obiectivul meu este să câștig tot ce se poate. Clubul are doar varianta de a se îmbunătăți de la an la an și să obțină cât mai multe trofee", a declarat Setien, potrivit Sport.es.



De asemenea, Josep Mario Bartomeu a vorbit despre fostul antrenor, Ernesto Valverde: "Mi-ar fi plăcut ca despărțirea de Valverde să fie altfel. Am vorbit cu alți antrenori de ceva timp, iar în ultimele zile a apărut un nume. Nu a fost o surpriză pentru Ernesto deoarece știa că discutăm cu alți antrenori pentru viitor".



Clubul FC Barcelona a anunţat, luni seara, demiterea antrenorului Ernesto Valverde şi înlocuirea acestuia cu Quique Setien, care a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2022.



Quique Setien este un tehnician de 61 de ani, care a mai pregătit formaţii precum Racing Santander, Club Polideportivo Ejido, CD Logrones, CD Lugo sau Las Palmas. Tehnicianul născut în Sandander era liber de contract după despărţirea de Real Betis, în vara anului trecut.