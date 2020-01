OFICIAL Quique Setien, noul antrenor al echipei FC Barcelona / Ernesto Valverde a fost demis

FC Barcelona a anunţat oficial despărţirea de antrenorul Ernesto Valverde şi numirea în locul lui a tehnicianului Quique Setien, cu contract până în iunie 2022, potrivit News.ro.

"Acord între FC Barcelona şi Ernesto Valverde pentru terminarea contractului de antrenor al primei echipe. Îţi mulţumim pentru tot, Ernesto! Noroc în viitor", a scris Barca, pe Twitter.

Erenesto Valverde, 55 de ani, era în funcţie din 29 mai 2017, când l-a înlocuit pe Luis Enrique. El a reuşit să câştige campionatul Spaniei în fiecare din cele două sezoane complete pe care le-a petrecut pe banca formaţiei catalane.

