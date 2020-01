Portarul Pepe Reina, împrumutat de AC Milan la Aston Villa

Clubul englez Aston Villa, din Premier League, a anunțat, luni, împrumutul portarului spaniol Pepe Reina, de la AC Milan, până la finalul sezonului actual, transmite Mediafax.





Experimentatul portar, în vârstă de 37 de ani, se va afla la a doua experiență în Anglia, după cea de la Liverpool, din perioada 2005-2013. El a mai evoluat pentru cluburi importante, precum FC Barcelona, Villarreal, Napoli, Bayern Munchen sau Napoli. Din 2018, el este legitimat la AC Milan, formație la care a acumulat 13 prezențe.





Reina a câștigat Campionatul Mondial din 2010 și Campionatele Europene din 2008 și 2012, alături de Spania, națională pentru care a apărat în 38 de jocuri.





Aston Villa, echipă aflată pe locul 18 în Premier League, a fost nevoită să aducă un portar după accidentarea titularului Tom Heaton.





"Am reușit să ne asigurăm serviciile unui jucător precum Pepe, care are o experiență bogată în Premier League. La începutul verii am căutat un portar experimentat și l-am adus pe Tom Heaton. Din nefericire, accidentarea sa l-a făcut indisponibil pentru restul sezonului, iar Pepe se potrivește cerințelor noastre, nu doar datorită experienței, ci și datorită calităților sale de lider", a declarat Dean Smith, managerul echipei Aston Villa.