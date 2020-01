VIDEO Zlatan Ibrahimovic a înscris pentru AC Milan (2-0 vs Cagliari)

Serie A

Suedezul l-a învins pe conaționalul său Robin Olsen, în minutul 64, cu un șut pe jos. Pasa decisivă i-a aparținut lui Theo Hernandez. Scorul a fost deschis chiar în debutul reprizei secunde de portughezul Rafael Leao. Vezi aici cele două reușite ale partidei. 19:00 Lazio vs Napoli21:45 Inter vs Atalanta13:30 Udinese va Sassuolo16:00 Fiorentina vs Spal16:00 Sampdoria vs Brescia16:00 Torino vs Bologna19:00 Verona vs Genoa21:45 AS Roma vs JuventusEtapa a 19-a se va termina luni cu partida dintre Parma și Lecce, de la ora 21:45.1. Inter 18 meciuri (39-15) 45 puncte2. Juventus 18 (35-17) 453. Lazio 17 (40-17) 394. AS Roma 18 (33-19) 355. Atalanta 18 (48-25) 346. Cagliari 19 (33-29) 297. Parma 18 (24-25) 258. AC Milan 19 (18-24) 259. Napoli 18 (28-25) 2410. Torino 18 (24-26) etc.