Marius Șumudică, despre oferta Universitatății Craiova: "Există o chimie, dar nu putem avansa"

​După ce Edi Iordănescu a anunțat că nu va merge la Universitatea Craiova, Marius Șumudică a vorbit și el despre oferta pe care a primit-o de la clubul oltean. Antrenorul de la Gaziantep a declarat că există o chimie, dar venirea lui la Craiova nu este posibilă.





"Trebuie să recunosc, există nişte prieteni comuni cu Mihai Rotaru care fac pressing pe tot terenul. Încearcă să purtăm discuţii. Craiova este o echipă frumoasă, am fost la nunta lui Găman şi mă oprea toată lumea şi mă ruga să vin antrenor. Cu suporteri pătimaşi, mi s-ar potrivi mie.



Sunt mândru, oraşul ăla arde pentru fotbal şi mă doreşte pe mine ca antrenor, am văzut şi în sondaje că sunt de departe pe primul loc. Craiova atrage. Acum 6 luni m-am întâlnit cu Rotaru, mi-a spus să nu mai zic că vreau la Craiova că mă omoară suporterii. Va veni ziua când vom lucra împreună cu şanse reale la titlu", a comentat Şumudică la emisiunea Digi Sport Special.





"Există o chimie, dar nu putem avansa, am o clauză, am semnat încă un an la Gaziantep. E departe de a se realiza. Câştig aici destul de bine, o sumă cu 6 zerouri pentru staff-ul meu, am şansa de a mă exprima ca antrenor.



Eu sunt sub contract, mai am un an şi jumătate, chiar ieri am fost votat cel mai bun antrenor străin din istorie, mă simt foarte bine aici," a mai spus Şumudică.





Universitatea Craiova se află în cantonament în Antalya, alături de tehnicianul Corneliu Papură, după plecarea lui Victor Pițurcă. În primul meci din 2020, Craiova va juca pe teren propriu cu Gaz Metan Mediaș, pe 31 ianuarie, de la ora 20:30.





După 22 de meciuri jucate în Liga 1, Universitatea Craiova ocupă locul 4 în clasament, cu 37 de puncte, la 7 lungimi în spatele liderului CFR Cluj.