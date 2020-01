Liga 1: Interesul Craiovei și răspunsul final pe care l-a dat Edi Iordănescu oltenilor

Tehnicianul Edward Iordănescu a scris, joi, pe Facebook, că orice antrenor român şi-ar dori să antreneze Universitatea Craiova, iar el nu face excepţie în acest sens, însă a subliniat că momentan a decis să rămână la Gaz Metan Mediaş, informează News.ro.







"1. Sunt legat contractual, dar și sentimental de Gaz Metan și de Mediaș. Sunt dator moral baieţilor să duc la capăt muncă şi lupta alături de ei. Sunt dator suporterilor care au crezut în noi şi ne-au susţinut joc de joc, sunt dator conducerii care de când am venit mi-a dat putere de decizie totală şi necondiţionata la nivelul echipei. În concluzie, merg mai departe pe drumul pe care sunt.



2. Craiova nu mai este de mult doar o echipă. Este un fenomen, o stare de spirit. Orice antrenor român cred că şi-ar dori că într-o zi să aibă posibilitatea să antreneze Craiova, iar eu nu fac excepţie !! Cred că la Craiova se pot face lucruri deosebite, iar catalizatorul principal îl reprezintă publicul şi iubirea lui extremă pt echipă şi culori. Am fost în mai multe momente că şi adversar al Craiovei și am trăit un sentiment unic. Nici nu îmi pot imagina ce ar însemna să reprezint culorile Craiovei....Un titlu cu Craiova înseamnă că ţi-ai asigurat iubire pt eternitate. Poate într-o zi....



3. Între mine şi patronul M Rotaru există o relație deja lungă de amiciţie şi deosebit respect. Mereu l-am considerat un om extrem de inteligent, foarte bine organizat şi cu o dragoste imensă şi neconditionată pentru echipa. Vreau să-i mulţumesc pt interesul profesional arătat de-a lungul timpului şi să-i urez baftă, mai puţin pe 31 ian !!", a scris Iordănescu.



Numele lui Edward Iordănesc a fost vehiculat pentru a prelua Universitatea Craiova după plecarea lui Victor Piţurcă.



Universitatea Craiova şi Gaz Metan Mediaş se întâlnesc la 31 ianuarie, în etapa a XXIII-a a Ligii I.