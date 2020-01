Leicester și Aston Villa au încheiat la egalitate, scor 1-1, pe King Power Stadium, în prima manşă a semifinalelor Cupei Ligii Angliei.

Aston Villa a deschis scorul în minutul 28, prin Guillbert, iar gazdele au egalat prin Iheanacho, în minutul 74.

Partida retur se va juca la 28 ianuarie, pe Villa Park (Birmingham).

În cealaltă semifinală, Manchester City s-a impus în tur pe terenul rivalei Manchester United, scor 3-1, returul fiind programat la 29 ianuarie, pe Etihad Stadium.

Finala Cupei Ligii Angliei va avea loc la 1 martie.

Manchester City este câștigătoarea ultimelor două ediții ale Cupei Ligii Angliei.

Golul marcat de Iheanacho:

