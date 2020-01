VIDEO Cupa Angliei: Arsenal, victorie la limită cu Leeds United - Programul 16-imilor

În 16-imi, Arsenal va evolua cu Bournemouth.



Se vor rejuca meciurile:

Marți, 14 ianuarie, de la ora 21:45

Blackpool - Reading

Coventry - Bristol Rovers

Manchester Utd - Wolves

Newcastle - Rochdale

Shrewsbury - Bristol City

Tottenham - Middlesbrough

Tranmere - Watford

Miercuri, 15 ianuarie, de la ora 21:45

Carlisle - Cardiff



Programul complet al 16-imilor Cupei Angliei:

Meciurile se vor disputa în perioada 24-27 ianuarie





Watford / Tranmere Rovers vs Wolverhampton Wanderers / Manchester United

Hull City vs Chelsea

Southampton vs Middlesbrough / Tottenham Hotspur

Queens Park Rangers vs Sheffield Wednesday

AFC Bournemouth vs Arsenal

Northampton Town vs Derby County

Brentford vs Leicester City

Millwall vs Sheffield United

Reading / Blackpool vs Cardiff City / Carlisle United

West Ham United vs West Bromwich Albion

Burnley vs Norwich City

Bristol City / Shrewsbury Town vs Birmingham City

Manchester City vs Fulham



Rochdale / Newcastle United vs Oxford United

Portsmouth vs Barnsley

Bristol Rovers / Coventry City vs Liverpool





